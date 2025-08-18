Así llega la ayuda europea a España: gigantes del aire aterrizan en León para luchar contra el fuego

En medio de una de las campañas de incendios más duras que se recuerdan, el cielo de León ha recibido esta tarde dos aliados excepcionales.

Son dos helicópteros Chinook, llegados desde Países Bajos, que han aterrizado en la base aérea Virgen del Camino para incorporarse de inmediato al dispositivo de lucha contra el fuego que mantiene en vilo a varias provincias del país.

La llegada de estas aeronaves, de gran capacidad y maniobrabilidad, ha sido posible gracias a la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, gestionado por el Ministerio del Interior en coordinación con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

En el acto de recepción ha estado presente el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien ha querido agradecer personalmente tanto al personal desplazado como al Gobierno neerlandés por el esfuerzo y la implicación.

También ha destacado la implicación de otros países europeos que han enviado medios y profesionales para reforzar las tareas de extinción en distintos puntos del territorio español.

Los Chinook cuentan con una gran ventaja operativa: pueden cargar hasta 7.000 litros de agua en cada vuelo mediante bolsas especiales conocidas como Bambi Buckets, lo que los convierte en piezas clave para sofocar incendios de gran envergadura o en zonas de difícil acceso.

Llegada de dos helicópteros Chinook a León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó ayer durante su visita a las zonas afectadas de Ourense y León que este despliegue podría ser “el mayor realizado en la historia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil”, un dispositivo que demuestra que, ante emergencias como esta, la respuesta no conoce fronteras.