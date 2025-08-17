"Somos la única barrera entre las casas y las llamas": vecinos de Posada de Valdeón piden más medios para frenar el fuego

La provincia de León está siendo arrasada por los incendios. Un verano negro que está provocando que los paisajes de color verde que la Comunidad tenía ahora estén completamente negros.

La situación, lejos de mejorar, empeora a cada instante porque las altas temperaturas y las rachas de viento no ayudan a extinguir los incendios y provocan que se aviven otros que ya se daban por controlados.

Los desalojos de los vecinos en León son constantes. Y es que, este domingo, Castilla y León tiene activos 32 incendios, la mitad de ellos en León. Una situación que provoca temor y desesperación entre muchos vecinos que son quienes, por sus propios medios, salen a defender su tierra y sus casas de la voracidad de las llamas.

Esta imagen se ha visto en Posada de Valdeón, un pueblo aledaño a los Picos de Europa, que está afectado por las llamas y que ha sido desalojado hace escasas horas. El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) de León decidió esta tarde, ante el empeoramiento del incendio de Barniedo de la Reina, en el municipio de Boca de Huérgano, el desalojo de todas las localidades del valle afectado.

Medida decretada que se ha extendido a Barniedo de la Reina, Espejo de la Reina, Villafrea de la Reina, Santa Marina de Valdeón, Cardiñales, Prada de Valdeón, Los Llanos, Soto de Valdeón, Caldevilla de Valdeón y Posada de Valdeón. Todos ellos han sido trasladados a los albergues de Riaño.

En este sentido, los vecinos lamentaban que el fuego "amenaza sin tregua" al Valle de Valdeón, en el corazón de Picos de Europa. Y eran ellos mismos quienes defendían su terreno con motosierras, desbrozadoras, palos y rastrillos.

"Somos la única barrera entre las casas y las llamas que devoran los montes", afirman. Un incendio que lleva activo desde el miércoles en el Valle de La Reina y cuestionaban que hasta este domingo no se había visto "ningún efectivo por la zona". De hecho, muchos se niegan a abandonar sus casas.

Noel Bulnes, concejal de Posada de Valdeón, explicaba a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León que han estado por distintas zonas "intentando hacer cortafuegos perimetrales" en las zonas donde hay un poco más de riesgo.

Sin embargo, al dirigirse a uno de estos pueblos, les han dado órdenes de evacuación ante la llegada de las llamas. "El fuego avanza. Por uno de los puertos ya no puede salir. Y, por el otro, tienen miedo de que pueda reactivar las llamas y el humo acabe dificultando la salida por el otro puerto", explica.

Asegura que hay "mucho humo" en la zona y que los agentes están evacuando a los vecinos. Lamentan que la sensación era que "no se estaba haciendo nada" y la explicación que les han dado es que los fuegos "provocan turbulencias y los helicópteros no pueden maniobrar bien, necesitan revolucionar mucho los motores y no pueden con el peso del agua".

En este sentido, los medios aéreos son difíciles de usar porque la orografía provoca dichas turbulencias. Este domingo sí que han visto a varios helicópteros y cuestionan que las brigadas de tierra "también han sido escasas".

"Yo entiendo que Castilla y León está ardiendo por todos lados. El operativo está al límite, no hay más. Esperaremos a ver si mañana cambia, se supone que bajan las temperaturas y, quizá, ya no hay tanto riesgo", expresa el concejal.