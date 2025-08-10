Un turismo atropella a una mujer en el barrio de Flores del Sil, en Ponferrada
La víctima, que se encontraba consciente tras el suceso, se quejaba de dolor en la cadera.
Una mujer de 71 años ha resultado herida este domingo después de ser atropellada por un turismo en la Avenida Portugal, frente al bar siglo XXI, en el barrio de Flores del Sil (Ponferrada).
Los hechos han ocurrido en torno a las 12:01 horas, según ha informado el servicio del 112 de Castilla y León. Un alertante ha avisado del suceso y ha precisado que la mujer estaba consciente, pero presentaba dolor en la cadera.
Posteriormente, se ha trasladado el aviso a la Policía Local de Ponferrada, a la Policía Nacional y al Sacyl, sin que por el momento haya trascendido si la mujer ha necesitado de traslado hospitalario.