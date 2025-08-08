León invertirá medio millón de euros para mejorar la movilidad: rebaje de aceras en todos los barrios

El Ayuntamiento de León ha celebrado este viernes una Junta de Gobierno Local extraordinaria en la que se han aprobado diversas actuaciones dirigidas a mejorar la movilidad, la eficiencia energética, la conservación del patrimonio y el impulso del comercio local en la ciudad.

Uno de los acuerdos más destacados ha sido la aprobación del contrato de obras para mejorar infraestructuras relacionadas con la movilidad peatonal.

El proyecto, que contará con una inversión de 500.000 euros (IVA incluido), contempla la ejecución de nuevos rebajes en pasos de peatones, la elevación de algunos de ellos y la adaptación del pavimento a la normativa de accesibilidad.

Esta actuación busca hacer de León una ciudad más segura y accesible para los peatones, atendiendo especialmente a las demandas vecinales en los diferentes barrios.

En el ámbito del patrimonio, la Junta ha adjudicado la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra para la rehabilitación del edificio Mirador del Concejo de la Plaza Mayor, conocido popularmente como el antiguo Consistorio.

La encargada de este trabajo será la arquitecta Virginia González Rebollo, por un importe de 57.475 euros (IVA incluido). El objetivo es acometer una restauración integral del edificio, adaptando su interior a usos culturales y turísticos, manteniendo su valor histórico y permitiendo su utilización para talleres de oficios tradicionales y artes plásticas.

La intervención global tendrá una inversión de 1.246.120 euros, financiados en un 70% por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del Programa 2% Cultural.

Autoconsumo

En materia de sostenibilidad, el Consistorio también ha dado un paso adelante en su proyecto de instalación de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo colectivo en varios espacios municipales. Se han aprobado los nombramientos de los coordinadores y los planes de seguridad y salud del contrato mixto de suministro y servicio.

Las instalaciones se llevarán a cabo en el Polideportivo Margarita Ramos, la Pérgola de la avenida Reyes Leoneses, el Polideportivo de Puente Castro y el Pabellón Gumersindo Azcárate, con el objetivo de reducir tanto el gasto energético municipal como las emisiones de CO₂ en la ciudad.

Finalmente, la Junta ha resuelto la convocatoria de subvenciones para la promoción del comercio local, distribuyendo un total de 50.000 euros entre cinco entidades: la Asociación de Comerciantes León Oeste, la Asociación de Comerciantes y Hosteleros León Centro, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), la Asociación de Empresarios León Norte y la Asociación Abierto León.