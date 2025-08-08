Un choque entre dos turismos deja una mujer herida en Prado de la Guzpeña: otra ha sido atropellada en León capital

Una mujer de 84 años ha sido atendida por los servicios de emergencias tras un accidente entre dos turismos en Prado de la Guzpeña (León).

La colisión ha tenido lugar en el kilómetro 157 de la CL-626 y una llamada al 112 solicitó asistencia para una mujer que se encontraba consciente y desorientada.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida.

Además, en la capital leonesa se ha producido un atropello esta mañana a las 10 horas en la calle General Benavides, 2. Una mujer de unos 70 años ha sido golpeada por un turismo y ha tenido que ser atendida por emergencias sanitarias.

El 112 avisó a la policía local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.