El impresionante chalé de Jesús Calleja en León: una parcela de 15.000 m² con helipuerto que ha visitado Pedro Sánchez

Jesús Calleja se ha convertido en el personaje de la semana con su histórico viaje al espacio. Su nombre está en boca de todos. Pero no solo eso.

El hecho de haber protagonizado un acontecimiento como este, convirtiéndose así en el tercer español y el primero no astronauta en vivir la que para él es su "gran aventura", ha puesto en el punto de mira todo lo que tiene que ver con su vida. Y no, no solo a nivel profesional, sino también personal.

Además, el hecho de que durante el programa de Telecinco que emitió en su viaje al espacio en directo se diese a conocer y se mostrase que sus amigos más íntimos se habían trasladado a su casa para ver todos juntos cómo el célebre presentador cumplía el sueño de su infancia, ha despertado mucha curiosidad e interés por conocer todos los detalles del hogar de Calleja.

Jesús Calleja en el salón de su casa @JesusCalleja X

El aventurero más famoso de la televisión reside con sus perros en Golpejar de la Sobarriba, en un pequeño pueblo de su León natal y alejado por completo del ritmo frenético de las grandes ciudades,.

A las afueras del pueblo posee una impresionante casa de tres plantas situada en una parcela de 15.407 metros cuadrados, según los datos a los que ha tenido acceso El Español, con porche, un amplio patio, un gran jardín y una piscina que bien podría confundirse con un lago.

Además, cuenta hasta con un helipuerto que le permite viajar en cualquier momento con su helicóptero privado, el cual guarda en un hangar de casi 90 metros cuadrados también situado en la finca.

Jesús Calleja haciéndose el desayuno en su cocina @JesusCalleja X

La propiedad dispone de un total de 1.001 metros cuadrados de superficie construida, de los cuales unos 400 corresponden a la casa.

Una vivienda que, tal y como se pudo ver en el informativo que emitió su viaje al espacio, así como en publicaciones compartidas por él mismo en redes sociales y en el programa de Mi casa es la tuya, es tan moderna como colorida.

Un refugio particular muy amplio, dotado de grandes ventanales con vistas a la naturaleza, en el que las estancias no siguen una misma estética.

Tanto es así, que mientras en el salón, con gran una gran influencia asiática presente en su decoración fruto de su gran pasión por esta cultura, predomina la madera y los tonos rojos, negros y verdes, y acoge un gran número de recuerdos y pertenencias del presentador, la cocina sigue un estilo más minimalista, utiliza colores más neutros como son el blanco y el negro y sigue un estilo más modernista.

Se trata de una cocina con isla y televisión incluida, perfectamente equipada y con amplios ventanales desde los que se puede observar un patio de gran tamaño donde el verde juega un papel protagonista.

Pues, como buen amante de la naturaleza, en él Jesús tiene un gran número de árboles de todo tipo de tamaños.

A todas estas estancias se suman, además, dos almacenes, un rocódromo y varios garajes hechos taller en los que guarda y arregla sus bicicletas y, al parecer, también las de sus amigos. Y es que estos tienen hasta nombre, pues en sus puertas de entrada se puede leer: "Zona alfa".

Es, en definitiva, una casa a la que no le falta detalle alguno y que está dotada de todo tipo de comodidades que hacen que el presentador pueda exprimir al máximo sus ratos libres y sus días de descanso, y que en ellos no quiera salir de su hogar, pues al parecer, tiene mucho más que todo lo necesario.

Uno de los garajes de Jesús Calleja @JesusCalleja X

A modo de curiosidad, cabe destacar que esta ha sido visitada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y su mujer, Begoña Gómez.

Fue en 2014 cuando el presentador abrió las puertas de su bien más preciado al presidente del Gobierno y a su esposa, con quienes mantiene una muy buena relación, con motivo de la participación de la pareja en un programa de Planeta Calleja.