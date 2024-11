Llamamiento a salir a la calle el 1 de diciembre para exigir más médicos para El Bierzo

La Plataforma en defensa de la sanidad pública del Bierzo y Laciana hizo esta tarde un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice y salga a las calles de Ponferrada el próximo 1 de diciembre, en la manifestación convocada por Oncobierzo con el objetivo de exigir más médicos para la comarca.

Un llamamiento que se hizo durante la concentración informativa que la plataforma celebró en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada con el objetivo de ofrecer a todos los vecinos detalles reales del mal momento que atraviesa la sanidad pública en la comarca.

“Nuestro objetivo es la defensa de la sanidad pública. Queremos hablar de la situación en la que se encuentra nuestro hospital y nuestra área de salud. El tema de oncología es muy grave pero no es el único. Faltan cardiólogos, las listas de espera no paran de crecer. Vamos a hacer un pequeño repaso de las necesidades para que la ciudadanía las conozca”, explicó la portavoz de la plataforma, Pilar Carrasco.

Carrasco aseguró que es fundamental que haya unión para exigir “lo que nos merecemos” y que se “cumplan las promesas que nos hacen siempre, pero no se terminan de cumplir”, dijo.

La plataforma pidió a la ciudadanía que se una, igual que lo harán ellos, a la movilización que tendrá lugar el domingo, 1 de diciembre, en Ponferrada, convocada por otra plataforma en defensa de la sanidad, Oncobierzo. “La plataforma es un movimiento ciudadano que siempre ha escuchado a todos y le hemos dado voz a todos. Estamos de la mano con una causa tan justa, que es la nuestra, y no descartamos nada. Esta será la primera movilización de muchas otras”, aseguró Carrasco.

La portavoz del colectivo ciudadano también cree que es necesario seguir ofreciendo los detalles de la situación real de la sanidad “porque parece que hay mucha gente que aún no se ha enterado”. “La información es poder. A veces pensamos que la gente no sabe exactamente lo que está pasando en su zona o nos quejamos en las redes, el bar o en cualquier foro que no es el adecuado”, añade.

Carrasco advierte que cualquier persona puede tener un problema de salud. “Parece que hasta que no nos pasa no nos damos cuenta de lo que está pasando. Si la ciudadanía no se queja, no conseguiremos nada. Tenemos los mismos derechos que cualquier otro territorio”, finalizó.