Diez contrapone la defensa “del pasado y el legado” leonés frente al “engendro de Fundación Castilla y León”

El alcalde de León, José Antonio Diez, contrapuso hoy la puesta en valor “del pasado y el legado” leonés al “engendro de Fundación Castilla y León” durante la presentación de una edición facsimilar de la obra ‘Testamentos de los Reyes de León.

El libro de las Estampas’, un códice medieval que se conserva en el Archivo de la Catedral. Además, apuntó que tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía “lucharán contra ella”.

En su intervención para abrir el acto celebrado en el edificio del Rectorado de la Universidad, señaló que la publicación es “una magnífica obra de recuperación” y supone, como otras acciones “un acicate”.

Diez aludió a los pasos dados para conseguir el reconocimiento de la Unesco para los Decreta del rey Alfonso IX, como testimonio de que en 1188 se celebraron unas Cortes en las que la plebe participó y tomó decisiones junto con el rey, la iglesia y la nobleza, lo que convirtió a la ciudad en la primera sede del parlamentarismo europeo.

“Fuera de León hay un desconocimiento generalizado, cuando no un interés expreso en tapar esa parte de la historia de nuestro pueblo”, manifestó. Por eso, añadió, cada paso que se dé en favor del conocimiento en ese terreno “es esencial para que no se distorsione la historia”.

“Somos depositarios del pasado, que no se olvide, no se oculte y no se pierda”, añadió antes de dar paso al resto de intervinientes.

Diez estuvo acompañado del presidente del Consejo Social de la Universidad de León, Javier Cepedano, el deán de la Catedral de León, Florentino Alonso y el presidente de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, Francisco Rojo.