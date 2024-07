La danza contemporánea toma el testigo en el Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo

El ciclo de ‘Danza Contemporánea’ recoge el testigo de ‘Roma en el espejo’, que finalizó el pasado sábado, para continuar ofreciendo actividades bajo el paraguas de la programación del Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo, en la que artistas leoneses comparten protagonismo con otros agentes culturales.

La danza contemporánea tiene una programación específica que comienza mañana 16 de julio y se alargará hasta el próximo sábado. Con escenarios en la plaza de Puerta Obispo, la Casona de Puerta Castillo y la plaza San Marcelo (frente a Botines), actuarán las compañías Elahooh, Qabalum, Jacob Gómez, Ertza Sorkuntza Artistikoa, Thomas Noone Dance, Cía Marroch y el Ballet Contemporáneo de Burgos, este último enmarcado a su vez en el programa ‘Danza en el Camino’.

El primero de los espectáculos, mañana 16 de julio, correrá a cargo de la compañía Elahood, con dos pases a las 19:30 y 20:30 de ‘Intempestiva’ en la plaza de Puerta Obispo con entrada gratuita. Bajo la dirección e interpretación de Sabela Domínguez y Juia Laport, ‘Intempestiva’ es un retrato en movimiento de la agitación creativa de las nuevas generaciones.

Se trata de una pieza de danza urbana inspirada en la figura de Xela Arias que hace poesía en movimiento, con contrastes, dinamismo, jugando con las reglas ortográficas y los formatos. También la danza de la compañía gallega juega con ritmos, fragmentaciones, contrastes y desequilibrios. ‘Intempestiva’ traslada los versos de Xela Arias a los cuerpos de Elahood en un viaje compartido con las audiencias desde una mirada femenina desbordada en el movimiento y en la danza.

El espectáculo ‘La medida que nos ha de dividir’, de la compañía Qabalum’ es la segunda propuesta del ciclo de danza contemporánea, también a las 19:30 y 20:30 en la plaza de Puerta Obispo. “Hacen falta dos lugares para hacer una frontera. Este espacio lleno de líneas paralelas al tiempo que nos atraviesa y que no es ni cierto ni único ni nuestro. De no ser, no seremos ya recipiente de nada, tampoco la medida que nos ha de dividir. Y aun así, ¿cómo podíamos intuir siquiera que era esto el futuro?”. Esto es lo que quiere plasmar sobre el escenario.

‘Meohadim (Outdoor)’ es el espectáculo programado para el jueves 18 de julio, a cargo de la compañía de Jacob Gómez (19:30 y 20:30 en la plaza de Puerta Obispo). Cinco mujeres y hermanas dan vida a Meohadim transmitiendo sus vivencias a través de la música, las voces y el movimiento. Ojos que observan, que insinúan, que narran. Movimientos acelerados y pausados que se oponen entre sí: terciopelo suave por un lado y rugoso por el otro, un contraste emocional que todos vivimos día a día. En este canto desbocado, Blanca, Helena, Julia, Lara y Naya abren sus almas y hacen florecer sus verdades.

El 19 de julio tendrá dos citas. Será el turno de Ertza Sorkuntza Artistika con la puesta en escena de ‘Otempodiz’, a las 19:30 en la Plaza de Puerta Obispo, también gratuito. ‘Otempodiz’ es una pieza de danza que analiza las diferentes maneras que tenemos de vivir el tiempo a través de una combinación lenguajes coreográficos urbanos, tradicionales y contemporáneos.

Y en la Casona de Puerta Castillo, a las 22:00 horas, el espectáculo ‘Beneath’ de la compañía de Thomas Noone Dance. El precio de la entrada, 2 euros. Las entradas para disfrutar de estea actuación se pueden adquirir en https://www.metropolientradas.es/ciclos/ficha/685-festival-internacional-leon-cuna-del-parlamentarismo y también en taquilla una hora del espectáculo.

Este trabajo lleva el sello del coreógrafo británico Thomas Noone, un espectáculo altamente físico y plástico. La pieza se compone de una serie de tríos, cada uno con una textura visual y emocional diferente, que se desarrollan en un espacio dominado por una escultura de luz triangular. ‘Beneath’, que significa por debajo, hace referencia al complejo sistema de normas e interpretaciones que gobiernan la acción a lo subyacente en cada gesto, al animal oscuro que habita en cada uno de nosotros.

El ciclo de danza contemporánea finalizará el 20 de julio con dos nuevas propuestas. Por un lado, la plaza de Puerta Obispo se convierte de nuevo en escenario para la Compañía Marroch y la puesta en escena de ‘Trópico’. A las 19:30 con acceso gratuito. ‘Trópico’ es un viaje de sensaciones, una pieza cíclica creada a través de la investigación del movimiento con pautas circulares y de repetición, utilizando una escenografía también basada en la circularidad y el giro.

De todo ello resulta una pieza de un modo completo y fiel a esta necesidad de plasmar los ciclos de la vida a través del cuerpo, de los colores que describen los elementos que generan ciclos (una semilla plantada en la tierra regada cada día genera un ciclo que no termina) y de la escenografía que simboliza el camino de la vida, un camino transgeneracional que desde hace siglos se repite a pesar de las modificaciones que van sucediendo a lo largo de los años.

Danza en el camino

También relacionado con la danza contemporánea, ‘Danza en el Camino’ recalará en la ciudad de León el viernes 20 de julio de la mano del Ballet Contemporáneo de Burgos, a las 21.00 horas en la plaza de San Marcelo, frente a Botines. ‘Danza en el Camino’ propone una visión del patrimonio, de la cultura y de la vanguardia a través del arte de la danza que tiene como principal motor de creación el Camino de Santiago a su paso por Castilla y León, Galicia y el Museo Guggenheim de Bilbao. El potencial de esta ruta es visible en sus historias y leyendas, en sus lugares y personas, en la interacción entre el espacio y el tiempo y, sobre todo, en la inspiración de los lugares propuestos que servirán como “musa” al creador de danza.

Cartel de Verano Joven

Sigue abierto el plazo de inscripción de las actividades gratuitas de multiaventura y excursiones de LeónJoven

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Juventud que dirige Vera López, ha programado cuatro actividades gratuitas de multiaventura y excursiones para jóvenes bajo el epígrafe ‘Hace un día de Verano’. Se trata de un día de rafting en Boñar, una jornada de espeleobarranquismo en la Cueva de Valporquero y dos excursiones a la Ruta del Cares y al descenso del Sella.

Esta programación está destinada a jóvenes de entre 18 a 30 años (a fecha de la realización de la actividad), empadronados en el municipio de León a fecha 1 de junio de 2024, o estar matriculado algún centro educativo del municipio o jóvenes en riesgo de exclusión o social o en situación de refugiado. El plazo de inscripción se abrió el pasado 17 de junio y aún quedan plazas libres.

Las solicitudes para participar en estas actividades pueden presentarse de forma presencial en el Centro de Información Juvenil Leónjoven o en sede electrónica del Ayuntamiento de León. Información e inscripciones en el Centro de Información Juvenil ‘LeónJoven’ (Padre Isla, 48 / Tel. 987 87 52 00 / informacion.juventud@aytoleon.es), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Actividades de multiaventura

Un día de rafting en la provincia de León (Boñar)

Practicar rafting en el río Porma es uno de los deportes de aventura más atractivos, seguros que se pueden hacer en León, se trata de un deporte de equipo, donde todos los tripulantes de la balsa reman y orientan su peso de manera coordinada para recorrer los rápidos y mantenerse a flote. La cantidad de personas que sube a cada barca varía según su tamaño; un número estándar es de seis u ocho tripulantes. La dirección de los movimientos queda a cargo del guía, quien debe conocer al detalle cada parte del río y la tripulación debe obedecer a sus órdenes para maniobrar y dar propulsión a la balsa.

FECHA: 27 de julio de 2024

HORA SALIDA: 09:00 de la mañana. HORA DE REGRESO: 17:00 horas

LUGAR: Provincia de León/Alrededores de Boñar

GRUPO MÍNIMO PAX: 15

GRUPO MÁXIMO PAX: 20

Un día espelobarranquismo en la Cueva de Valporquero

Una emocionante aventura en plena montaña leonesa que combina la diversión del barranquismo con el misterio del mundo subterráneo, descendiendo el río de la Cueva de Valporquero a través de grandes galerías, toboganes naturales, saltos, lagos subterráneos y rápeles en cascadas. Esta actividad tuvo el Premio Nacional a la mejor actividad de turismo activo en el 2019.

FECHA: 7 de septiembre 2024

HORA SALIDA: 09:00 de la mañana. HORA MAXIMA DE REGRESO: 17:00 horas

LUGAR: Felmín/Valporquero

GRUPO MÍNIMO PAX: 15

GRUPO MÁXIMO PAX: 20

Excursiones

Un día en el Descenso del Sella y playa de Ribadesella

El Descenso Internacional del Sella, también conocida como la ‘Fiesta de les Piragües’ es una fiesta declarada fiesta de Interés Turístico Internacional. El resto del día se pasará en la playa de Ribadesella. Una playa de arena dorada en un entorno urbano.

FECHA: 3 de agosto 2024

HORA SALIDA: 07:30 de la mañana. HORA MAXIMA DE REGRESO: 20:00 horas

LUGAR: Arriondas/Ribadesella

GRUPO MÍNIMO PAX: 30

GRUPO MÁXIMO PAX: 50

Un día en la Ruta del Cares

No podía faltar la tradicional ‘Ruta del Cares’, una actividad que nunca falta en la programación de la Concejalía de Juventud. La ruta, que se desarrollará el 24 de agosto es parte de la antigua travesía que unía, siguiendo el profundo desfiladero que el corto río Cares ha tallado en el macizo, dos pequeños y remotos pueblos de montaña, el leonés de Posada de Valdeón y el asturiano de Poncebos.