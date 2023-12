El roscón que esconde 10.000 euros en una confitería con más de 160 años de historia en Castilla y León

La Confitería Conrado que se ubica en La Bañeza, dentro de la provincia de León, vuelve a estar de moda. Así ocurre cuando, cada año, se acercan las fechas de la llegada de los Reyes Magos, todo gracias a su brillante iniciativa que tiene al roscón como protagonista principal con el suculento premio que una de estas dulces elaboración lleva en su interior.

En esta ocasión será un premio de un total de 10.000 euros, el que se podrá llevar un agraciado o agraciada el próximo sábado, 6 de enero. Hablamos con Sergio González, el dueño de la confitería, para que nos cuente todos los detalles de una iniciativa que se remonta al año 2008.

La historia de una confitería única

“La historia de nuestra confitería se remonta al siglo XIX, con una tradición que fue pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros. El negocio fue creado por el industrial Hermógenes Blanco que se instaló en La Bañeza tras casarse con una hermosa riojana para traer con él fórmulas de mantecados y los achiperres de chocolate”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Sergio González.

Él es, a sus 44 años, el dueño de la Confitería Conrado que nació allá por el año 1856 y que se ubica en calle Reloj número 6. Lleva 15 años, ni más ni menos, siendo la cabeza visible en un negocio que cuenta, ni más ni menos, que con 168 primaveras de vida.

“En la actualidad, Confitería Conrado sigue aunando la calidad de los productos heredados de nuestros predecesores, conservando el legado de chocolates, yemas, besitos, imperiales y conraditos. Somos muy conocidos por nuestros roscones. Fuimos los primeros en España que introducimos un premio en metálico en el año 2008, de 500 euros, en un solo roscón. Ahora, se esconden 10.000 euros. Un premio que resulta muy delicioso”, añade nuestro protagonista.

Más de 165 años han pasado desde que comenzaron a endulzar las vidas de los paisanos y turistas en una larga andadura de la que, poco a poco, van recogiendo frutos como no podía ser de otra manera.

Confitería Conrado Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Una acción increíble que se remonta al año 2008

“La iniciativa de colocar un premio en metálico dentro del roscón de Reyes, nace en una cena de Navidad, en el año 2008. Era un año en el que las ventas de este producto no eran buenas y queríamos dar un giro y fomentar su compra. Decidimos meter 500 euros en un solo roscón y la iniciativa fue tan buena que tuvo una gran repercusión mediática que llegó incluso a abrir telediarios a nivel nacional”, añade Sergio.

Tras la gran aceptación de la iniciativa, esta siguió. En el año 2009 colocaron un premio de 1.000 euros. En 2010, de 2.000, y así, año a año, hasta llegar a los 10.000 que se llevará un agraciado o agraciada esta Navidad. Una campaña que arranca el 15 de diciembre y finaliza el 6 de enero. Todos los roscones van numerados y la matriz va a una urna de la que el 6 de enero, y ante notario, se sacará al triunfador mediante mano inocente.

Roscones Conrado La Bañeza Fotografía cedida a EL ESPAÑOL

“Gracias a estas sinergias, en el 2012, cuando el pequeño comercio no vendía básicamente nadie por internet, nosotros nos decidimos a hacerlo y, además, con un producto de alimentación. Nos llamaron locos, pero yo tenía claro que existen dos escaparates: el físico que es el de la confitería, y uno global e infinito al que yo no me quería cerrar que era el de internet. Fue todo un acierto. Hoy ya nos hemos consolidado como la empresa referencia de este producto mediante la venta online”, añade Sergio.

Los clientes están como locos. Disfrutan del sabor del mejor roscón y, además, tienen el incentivo de llevarse este premio de 10.000 euros, casi nada. Confitería Conrado elabora, durante todo el año, esta delicia que se degusta ante la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Roscones, hasta de frambuesa ecológica de la Sierra de Teleno

“Tenemos roscones de nata, crema, trufa, cabello de ángel, almendra, e incluso, de frambuesa ecológica de la Sierra de Teleno. También, en la web: de nata, crema y trufa. La Navidad va muy bien. En nuestra página: www.elreydelroscon.es lo vendemos a toda España en 24 horas. También tenemos demanda europea y se los hacemos llegar en un máximo de cuatro días. Hemos incrementado las ventas en un 30% los últimos años”, explica nuestro protagonista.

El canal de venta online supone a la confitería que se ubica en La Bañeza una “gran vía de ganancias” con “miles de roscones vendidos”. Además, como nos confiesa Sergio, son muchas las empresas y multinacionales que han confiado en ellos para servir roscón de Reyes como regalo tanto a clientes como a empleados.

Una confitería que no deja de crecer gracias a sus roscones a una campaña que vuelve a dar la vuelta al mundo.

