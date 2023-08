La Diputación de León cierra mandato con la incógnita de quién gobernará a partir de la próxima semana

La Diputación de León celebró hoy el ‘pleno escoba’ que cierra el actual mandato, con la incógnita de qué partido ostentará el gobierno provincial a partir de la próxima semana, cuando tenga lugar la sesión de constitución de la nueva corporación provincial, ya que ni PSOE ni PP han alcanzado por ahora un acuerdo con la Unión del Pueblo Leonés, cuyos tres representantes son clave para decidir quién ostentará el poder durante los próximos cuatro años en el Palacio de los Guzmanes.

El presidente en funciones, Eduardo Morán, agradeció el trabajo desempeñado por los 25 diputados en un mandato en el que, dijo, “ha pasado casi de todo” y en el que “ha imperado el acuerdo más allá de las discrepancias”.

Además, expresó su deseo de que la nueva corporación “siga trabajando por mejorar la calidad de vida, especialmente del mundo rural”. “Somos un equipo que hemos intentado hacerlo lo mejor posible”, añadió antes de reconocer a la oposición “un trabajo de lealtad”.

“Finalizamos hoy este mandato con buen sabor de boca; hemos puesto alguna iniciativa en marcha para intentar recuperar población y otras están en proceso de licitación y espero que en el próximo mandato se continúe con esa labor y le deseo a la nueva corporación los mayores éxitos”, dijo.

Quiñones negocia con la UPL un pacto de gobierno

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, negocia con el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, un posible pacto de gobierno entre leonesistas y PP para la Diputación de León. Así lo señaló hoy el candidato del partido a presidir la institución provincial, Raúl Valcarce.

Para el también alcalde de Carracedelo, las disputas internas ya no tienen sentido a menos de una semana de la constitución de la nueva corporación provincial. “Aquí ya no hay sector crítico, como hay once diputados. A partir de hoy hay que trabajar en una única dirección, como equipo y hoy empieza el trabajo para conformar ese equipo para el próximo miércoles ganar la investidura”, manifestó, antes de añadir que “ahora lo que se trata es de formar un equipo de gobierno capaz y que obtenga la confianza de la UPL”.

“Yo no entiendo ni de alcaldes ni de concejales, entiendo del equipo del Partido Popular. Hay once diputados que van a marcar una línea a seguir de consenso y de trabajo” remarcó preguntado sobre las manifestaciones del líder del sector crítico, Javier Santiago Vélez, quien señaló que hay que tener en cuenta lo decidido por regidores y ediles, después de que sus partidarios obtuvieran la mayoría de representantes del PP en la Diputación.

"Todo sobre la mesa"

Por su parte, el presidente en funciones de la Diputación de León, Eduardo Morán, afirmó hoy que “está todo sobre la mesa que todos los grupos políticos intenten llegar a acuerdos para alcanzar mayorías y poder dirigir políticamente esta institución” y señaló que no le ve justificación al veto planteado por la Unión del Pueblo Leonés sobre su persona.

“Creo que los partidos políticos tienen que tener la autonomía para poner a sus candidatos y candidatas. Nosotros también podríamos vetar a diputados o diputadas de otros grupos políticos, pero me parece que eso no es lo adecuado. Cada partido político tiene que tener su libertad y su independencia”, remarcó antes de señalar que “la última palabra la tendrá el Partido Socialista en la provincia de León” y que él es “un militante disciplinado, independientemente de los cargos orgánicos que tenga o haya tenido”.

Preguntado sobre las voces críticas surgidas en su partido por la elección de diputados provinciales, evidenciada por la ausencia de destacados representantes socialistas en la votación, fue especialmente duro con la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao.

Críticos

“Ella y algún compañero más, como es lícito, intentaron hacer una lista alternativa a la oficial y tengo que decirle que si no aporta más como vicesecretaria general provincial del partido, lo que tiene que hacer, si no está de acuerdo con el objetivo provincial, es apartarse, porque en el año y medio que lleva en el cargo no se le ha conocido como tal faena y ha habido muchas, porque hemos tenido campañas electorales y muchos trabajos orgánicos”, afirmó antes de pedirle “que trabaje mucho y bien en el Ayuntamiento de Bembibre, que para eso le han elegido los ciudadanos, seguramente como consecuencia de buen trabajo ha hecho el pasado mandato y es una persona muy joven; yo lo deseo lo mejor, pero en este caso creo que se ha equivocado”.

Sigue los temas que te interesan