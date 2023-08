Un pequeño pueblo se vuelca para celebrar una histórica carrera que une Zamora y León

Morales de Rey se prepara para acoger nuevamente el evento deportivo anual 10 K Ribera del Eria, marcando el final del verano en los Valles de Benavente. Este acontecimiento, programado para el último sábado del mes de agosto, es decir, el próximo 26 de agosto, promete una emocionante jornada de competición y camaradería entre los entusiastas del running, sobre todo entre los más pequeños.

Una de las novedades más notables de esta edición es el cambio en el recorrido. El tradicional Cross que solía transitar por las calles del municipio se transformará en un recorrido llano de 10 kilómetros, llevando a los participantes a través de las localidades de Vecilla y Fresno de la Polvorosa. Esta nueva ruta brindará a los corredores la oportunidad de medir sus habilidades en una distancia más larga y desafiante.

El evento no olvida a los más jóvenes, de hecho, son su público más importante, ya que ofrece categorías para todas las edades. Los niños participantes disfrutarán de actividades deportivas y entretenimiento paralelo, como hinchables y una merienda; además de recibir una camiseta conmemorativa, una medalla, un dorsal personalizado, una bolsa del corredor y una merienda. Las inscripciones para las carreras infantiles serán gratuitas y contarán con el respaldo técnico del Club Benavente Atletismo.

La inscripción para el evento ya está disponible en la plataforma MounTime, con un total de 300 dorsales disponibles, que abarcan tanto la modalidad de 10 K para adultos como las siete categorías infantiles. De momento, un total de 160 participantes ya han confirmado su asistencia.

La jornada deportiva iniciará desde la localidad de Morales de Rey. Las categorías infantiles comenzarán su recorrido a las 18.30 horas, seguidas por la categoría principal de 10 K a las 19.30 horas.

Las categorías para los niños son las siguientes:

Mini chupetín - Sub 4 (niños nacidos en 2022, 2021 y 2020) - 50 metros

Chupetín - Sub 6 (niños nacidos en 2019 y 2018) - 80 metros

Mini benjamín - Sub 8 (niños nacidos en 2017 y 2016) - 100 metros

Benjamín - Sub 10 (niños nacidos en 2015 y 2014) - 600 metros

Alevín - Sub 12 (niños nacidos en 2013 y 2012) - 1,2 kilómetros

Infantil - Sub 14 (niños nacidos en 2011 y 2010) - 1,8 kilómetros

Cadete Sub 16 (niños nacidos en 2009 y 2008) - 1,8 kilómetros

Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 23 de agosto a las 22:00 horas a través de la plataforma MounTime. Hasta el momento, más de 160 participantes ya han confirmado su asistencia.

La Diputación de Zamora, Caja Rural, el Ayuntamiento de Benavente, Alimentos de Zamora, McDonald's y el CIT Río Eria son algunos de los patrocinadores que respaldan el evento.

Laura Huertos, la responsable de Comunicación de Caja Rural de Zamora, destacó la importancia del evento y el compromiso de la institución financiera con el deporte en todas sus formas. Quiso recalcar que la entidad "no se olvida de los pueblos" en este tipo de eventos porque "al final, este tipo de pruebas son importantes para que las zonas se organicen en esta época y se fomente el deporte".

Un pueblo volcado con la carrera

Además, Laura Huertos compartió una conversación que tuvo con el alcalde de Morales del Rey, quien le transmitió el entusiasmo de la población por la carrera. El alcalde le comentó que "la población estaba muy ilusionada por esta prueba, y había mucha participación de voluntarios para la misma." Ella también aprovechó la oportunidad para agradecer a la localidad por asumir esta nueva prueba y hacerla posible en el municipio.

Antonio del Pozo, el responsable de la carrera, hizo patente esta colaboración y hermanamiento con los pueblos vecinos explicando que a esta acuden niños de la comarca de los valles de Benavente, sobre todo, y también del sur de León, de lugares como Alija del Infantado e incluso de La Bañeza. También enfatizó la estrecha conexión entre el norte de Zamora y el sur de León, así como con la comarca de los valles de Benavente.

Del Pozo resaltó igualmente la significativa implicación de los vecinos del pueblo. "Nosotros trabajamos con un equipo de entre 70 y 80 voluntarios, quienes no solo se dedican a esta carrera, sino también a otra prueba que desarrollamos en noviembre en Morales", añadía. Antonio se mostraba satisfecho de que " el pueblo siempre se implica y se vuelca en el evento. Desde la semana previa, ya está todo el mundo pendiente y se respira un ambiente de entusiasmo en cada rincón del pueblo".

