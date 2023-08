Morán se aparta de las negociaciones por la Diputación de León tras el veto de UPL

El presidente de la Diputación de León en funciones, Eduardo Morán, se ha apartado de las negociaciones con la Unión del Pueblo Leonés (UPL) de cara a alcanzar un acuerdo en la institución provincial. Morán habría sido vetado por los leonesistas al considerarle "responsable de los incumplimientos" del pacto entre PSOE y UPL alcanzado en 2019 y que la formación leonesista rompió el año pasado.

"No he estado en ninguna reunión y no tengo pensado estar en ninguna de ellas", ha asegurado el también alcalde socialista del municipio de Camponaraya. Morán ha asegurado que el partido, y en concreto su secretario general, Javier Alfonso Cendón, son los encargados de las negociaciones.

Además, ha asegurado que está "a disposición del partido" y que hará "lo mejor para la provincia de León y para el PSOE". El presidente en funciones de la Diputación podría ser elegido senador por designación de las Cortes de Castilla y León si finalmente se llegase a un acuerdo entre socialistas y leonesistas en la institución provincial.

Morán no quiere convertirse en un obstáculo para que el PSOE logre mantener la Diputación a través de un acuerdo con UPL, que cuenta con la llave de la gobernabilidad y que, por ahora, está priorizando las negociaciones con los socialistas por delante del PP, que se encuentra sumido en una fuerte crisis interna en León.

Sigue los temas que te interesan