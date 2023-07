El proyecto europeo Remodel celebrará el ‘Summer School’ en la Universidad de León

La Universidad de León se prepara para acoger uno de los eventos más destacados del verano académico: el 'Summer School' del Proyecto Europeo Remodel. Este evento, de gran interés para profesionales y estudiantes, se llevará a cabo los días 12 y 13 de julio y contará con la participación de reconocidos expertos internacionales como ponentes. Lo mejor de todo es que la inscripción es gratuita y se podrá disfrutar de manera virtual.

El primer día del 'Summer School', el miércoles 12 de julio, comenzará a las 10:00 horas con la ponencia de Tomás Zoëga Ramsoy, fundador de Neurons Inc., quien hablará sobre "Understanding and predicting consumer tourism responses: The synergy of implicit measures and AI" (Comprendiendo y prediciendo las respuestas del consumidor al turismo: la sinergia de las medidas implícitas y la inteligencia artificial). A continuación, a las 12:00 horas, Edel Moore de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, presentará su charla titulada "The science of experiences from a consumer neuromarketing approach" (La ciencia de las experiencias desde el enfoque del neuromarketing del consumidor).

El segundo día, el jueves 13 de julio, a las 10:00 horas, Neil Richardson de la Universidad de Leeds Beckett, también en el Reino Unido, impartirá la ponencia "Adapting models and frameworks to incorporate TBL-based sustainability" (Adaptando modelos y marcos para incorporar la sostenibilidad basada en TBL). Por último, a las 12:00 horas, Dolores Semeraro, experta en marketing turístico y conferenciante destacada, cerrará el evento con su charla titulada "Mind the Gap: How to communicate with the travelers of today" (Cuidado con la brecha: cómo comunicarse con los viajeros de hoy en día).

El Proyecto Europeo Remodel tiene como objetivo fortalecer la capacidad y habilidades de investigación e innovación de los miembros de la Universidad de Bursa en Turquía. Para lograrlo, la Universidad de León y la Atlantic Technological University de Irlanda, líderes en educación superior, compartirán su experiencia, conocimientos y herramientas de vanguardia.

El proyecto Remodel incluye formaciones en modelos de negocio innovadores y, simultáneamente, el desarrollo de un laboratorio innovador donde se aplicarán los conocimientos y habilidades adquiridos en análisis del comportamiento del consumidor, neuromarketing, liderazgo y emprendimiento. Esto permitirá el desarrollo de modelos de negocio innovadores para 10 pequeñas y medianas empresas turcas del sector turístico en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Además, el proyecto también abordará la estrategia científica a largo plazo para la definición de programas conjuntos de investigación e innovación relacionados con la Innovación en Modelos de Negocio (BMI, por sus siglas en inglés) y la creación de un máster internacional en gestión empresarial en el sector turístico.

