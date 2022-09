Los trabajadores del servicio de basuras de León suspenden la huelga convocada para hoy

Los trabajadores del servicio de recogida de basuras de la provincia de León decidieron a primera hora de este lunes suspender la huelga convocada para hoy y con una duración de unas dos semanas, según informa Ical.

No obstante, no la han desconvocado, sino que la han suspendido a la espera de que se haga efectivo el acuerdo alcanzado en la jornada de ayer entre el Consorcio Provincial de Residuos, Gersul, y la UTE Legio VII, quienes se comprometieron a la actualización de los salarios de la plantilla, que se encuentra pendiente desde el año 2013.

El presidente de la Diputación de León Eduardo Morán, adelantó en el día de ayer que "Gersul ya aprobó una partida de dos millones de euros para que la empresa concesionaria pueda abonar a la plantilla, de 161 empleados, esas cantidades, que rondan los 1,7 millones". No obstante, en caso de que este acuerdo alcanzado no se haga efectivo, los trabajadores anunciarán un nuevo calendario de movilizaciones que incluirá la huelga hoy suspendida pero no desconvocada.