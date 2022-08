La frustrada huida del 'asesino del maletero’ de León: se fuga y le pillan en un hotel de Madrid

No es algo habitual, pero en este caso, Ricardo Sánchez, el conocido como ‘asesino del maletero’, decidió no volver al Centro de Inserción Social de León para cumplir su régimen de tercer grado. Salió el pasado día 17 de agosto como es habitual en los presos que van cumpliendo su condena con buena conducta, pero en esta ocasión, decidió no regresar.

Al comprobarlo, desde Prisiones se activaron los protocolos de búsqueda y estos dieron resultado. Se encontraba en Madrid. Cuatro días después Ricardo Sánchez fue localizado en un hotel de la capital, donde se registró con su documentación habitual, según relatan fuentes penitenciales a este periódico, que consideran que su huida se trata de “un permiso donde no ha reingresado”. “No lo consideramos una fuga, que se supone saltar una pared, abrir un butrón, o algo parecido”

Hay que recordar que ‘el asesino del maletero’ fue condenado a más de 20 años por matar a puñaladas en 2006 a su expareja y dejarla en el maletero de su vehículo en León capital. Sin embargo, su “buen comportamiento” en el Centro de Mansilla de las Mulas (León) había conseguido que lograra el tercer grado, es decir, que saliera para trabajar como conductor de camión y solo volviera al CIS para dormir. Ahora, rota la confianza, le tocará volver a la casilla de inicio y tendrá que compartir celda con alguno de los presos más mediáticos que cumplen condena en Castilla y León.

14 puñaladas y el cuello roto

El caso asombró a toda la ciudad pues el cuerpo de la mujer fue encontrado en el maletero del coche de su expareja. El informe forense fue estremecedor pues detalló que la víctima había recibido 14 puñaladas y le habían partido el cuello para posteriormente meterle en el maletero.

Ahora, tendrá que ser la Junta de Tratamiento la que analice el caso, y donde “lo normal es que se le retire el tercer grado y tenga que volver a cumplir condena en régimen ordinario”, explican las mismas fuentes.

