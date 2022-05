"Sigamos rugiendo, exigiendo y pidiendo": el mensaje del alcalde de León tras la multitudinaria manifestación

El alcalde de León, Joz, se mostró hoy satisfecho por la respuesta ciudadana a la manifestación convocada este jueves por los sindicatos en la ciudad, que calificó de “éxito” y mostró su deseo de que las administraciones a las que iba dirigida la reivindicación de medidas extraordinarias para la provincia tomen nota. “Que sigamos rugiendo, exigiendo y pidiendo. No estamos a gusto y queremos que las cosas cambien”, manifestó.

Diez considera que la movilización es un reflejo más del “hartazgo y cansancio, tanto por las decisiones políticas como por el modelo territorial que tenemos en esta comunidad autónoma.

No podemos seguir en un modelo en el que no ha habido un cumplimiento de la Constitución y ni siquiera ha podido hablar el pueblo de León”. “Tenemos representantes públicos de todos los colores a los que pedimos que defiendan el interés de nuestra tierra, no que se plieguen a las consignas de los partidos”, añadió.

