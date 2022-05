'Yo paro por León', el movimiento social impulsado por el auge del leonesismo

León se para este jueves para reivindicar una reindustrialización e inversiones en la provincia que ayuden a frenar la sangrante despoblación. Los principales sindicatos -la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Sindical Obrera (USO)- han impulsado una convocatoria que, detrás de una reivindación social, alberga también un trasfondo leonesista. La manifestación se ha convocado a las 20:00 horas en León, Ponferrada y Villablino y, además, se ha programado un paro laboral de una hora en la provincia.

El alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, reforzado tras su reelección como líder del PSOE local de León, animó el martes a los ciudadanos a sumarse a este paro laboral y a la movilización por León."No es una manifestación contra nadie, es a favor. A favor de León y nuestros intereses", señalaba Diez, que lleva tres años mostrando un fuerte discurso leonesista, al calor del auge de este movimiento desde 2019.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) también ha apoyado con entusiasmo la movilización de este jueves. "12 son las razones que justifican la convocatoria y desde UPL no podemos estar más de acuerdo, pues son años los que llevamos denunciando cada una de ellas", señalaba el pasado sábado el procurador de la formación leonesista en las Cortes, Luis Mariano Santos. El dirigente leonesista denunció "la actitud y la mala gestión política tanto de la Junta como del Gobierno, que nos ha llevado a una situación en la que no podemos seguir esperando, ya no podemos esperar a que se cumplan las reiteradas promesas, no nos creemos ya nada".

Cartel de los convocantes de 'Yo paro por León'.

Estas movilizaciones toman el testigo del gran movimiento en las calles leonesas de febrero de 2020, cuando más de 80.000 leoneses salieron a la calle en la capital, en Ponferrada y en Villablino para protestar contra el abandono, la despoblación y la falta de oportunidades. Unas manifestaciones que también adquirieron, detrás de esa reclamación social, un cariz leonesista, impulsado por las mociones en favor de la autonomía leonesa que supusieron el inicio del auge de este movimiento a finales de 2019.

Tres años de auge del leonesismo

En julio de 2020, el pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, el tercero con más población de la provincia de León, aprobó una moción de petición de esta nueva autonomía con el apoyo de UPL, PSOE –el partido que detenta la alcaldía–, Vox y Podemos. Tan solo votaron en contra el Partido Popular y Ciudadanos, mientras que Izquierda Unida se abstuvo. La aprobación de esta moción supuso la culminación mediática, por la importancia de este municipio, de un proceso que había llevado a 39 consistorios de la provincia –que suponen el 45% de la población– a aprobar mociones similares.

Todas estas iniciativas tuvieron como precedente la aprobada en diciembre de 2019 en el Ayuntamiento de León, donde PSOE y Podemos respaldaron la resolución impulsada por UPL, que otorgó proyección mediática a este movimiento a nivel nacional después de varias décadas de ostracismo. El aluvión de mociones causó un auténtico revuelo en las direcciones nacionales de PSOE y PP, que amenazaron con abrir expediente a aquellos concejales o regidores que mostrasen su apoyo a la región leonesa. El pasado mes de diciembre, además, el leonesismo mostró músculo en una manifestación con más de 400 personas en la plaza Botines de la capital.

Un movimiento reforzado aún más tras las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero. La UPL obtuvo su mejor resultado en 23 años –con 3 procuradores y más de 52.000 votos–, fue la fuerza más votada en la capital leonesa y muchas encuestas comienzan a contemplar la posibilidad de que la UPL se siente en el Congreso de los Diputados por primera vez en su historia tras las próximas generales. León se para y se moviliza, pues, en un momento dulce para las reivindicaciones de una provincia que se siente abandonada tanto por el Gobierno central como por el de la Junta de Castilla y León.

Las nueve medidas para mejorar la provincia

De cara a la movilización de este jueves, los sindicatos han publicado nueve medidas que han denominado 'Manuel de instrucciones para luchar por tu provincia'. Son las siguientes:

1. Paramos a las 12:00 horas. Cesa tu actividad laboral durante una hora. Permanece en concentración junto con tus compañeros y compañeras frente a la puerta de tu empresa.

2. Baja la trapa. Cierra tu comercio o establecimiento de 12:00 a 13:00 horas. No aceptes clientes y explícales la importancia y significación de este gesto y de tu decisión.

3. No vayas a clase. No asistas a clase durante la hora del paro. Permanece en el patio de tu centro educativo o, si es posible, participa en las concentraciones convocadas por las organizaciones de estudiantes.

4. Colabora con la difusión de la movilización. Los días previos y el día de la movilización difunde entre tus personas conocidas la convocatoria y explica los motivos de la misma.

5. Infórmate e informa sobre las movilizaciones. Sigue toda la información de las movilizaciones a través de medios sindicales o alternativos. Haz fotos y vídeos y compártelos en las redes sociales. Utiliza la etiqueta #yoparoXleon.

6. No consumas. Durante la hora del paro, haz huelga de consumo de bienes, productos y servicios. No compres en tiendas ni vayas a bares y restaurantes.

7. No utilices la banca. De 12:00 a 13:00 horas no saques dinero de cajeros, ni uses tarjetas de crédito o débito. No hagas operaciones vía internet.

8. No uses los servicios públicos. No utilices el transporte público. No hagas gestiones en la administración.

9. Acude a las manifestaciones convocadas. Es importante que las manifestaciones del 12 de mayo a las 2000 horas sean masivas. Acude a la convocatoria de tu ciudad más cercana: León, Ponferrada o Villablino.

Este mismo miércoles los sindicatos convocantes hicieron un llamamiento masivo a la sociedad leonesa para que secunden "sin fisuras" las movilizaciones convocadas para este jueves con el objetivo de "modificar la insensatez de la Junta y el Gobierno de España" ante la existencia de "un problema leonés que se está transformando en un conflicto".

Y alertaron de que "mañana es el punto de partida de una movilización que se va intensificar y recrudecer y que llegará hasta donde tenga que llegar". Las movilizaciones de hoy solo serán, por tanto, el inicio de un movimiento que se prevé de largo recorrido por parte del movimiento reivindicativo leonés, en un momento de auge de sus postulados.

Sigue los temas que te interesan