Diez advierte a Cendón: "Si conseguimos la victoria habrá que depurar muchas responsabilidades"

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha lanzado una poco velada advertencia al secretario provincial del partido, Javier Alfonso Cendón, en declaraciones previas a la asamblea de la agrupación local del PSOE en la que se decidirá su continuidad o no como líder municipal del partido. "Si conseguimos la victoria habrá que depurar muchas responsabilidades, en el ámbito provincial, autonómico e incluso en el federal", ha asegurado.

Diez ha vuelto a insistir en que si no es reelegido secretario general de la agrupación local no será candidato del partido en los comicios municipales de mayo de 2023, dejando la puerta abierta a presentarse con otras siglas, previsiblemente las de la Unión del Peublo Leonés (UPL). "Si la militancia hoy decide que tiene que haber otro proyecto en la ciudad de León, evidentemente yo daré un paso atrás y en mayo de 2023 no seré candidato del PSOE. Las posibilidades que se puedan abrir serán exploradas", ha señalado.

El alcalde de León ha vuelta a denunciar que la militancia que hoy decidirá su continuidad está "totalmente dopada y adulterada". "Hoy va a votar aquí casi tanta gente de El Bierzo como de León, es una cosa impresionante", ha señalado, incidiendo en su denuncia de una supuesta campaña de afiliaciones irregulares promovida desde Ferraz, en los tiempos en que José Luis Ábalos era secretario de organización de la formación, para echarle.

Diez: "Esta adulteración es terrorífica para el PSOE"

Diez ha querido contraponer su candidatura a la de su rival, Pilar Carnero. "Hoy se presentan dos candidaturas, la que yo represento y otra candidatura impulsada desde la secretaría provincial del partido y apoyada por los órganos autonómicos y federales del partido. La militancia de León tiene que ser inteligente y saber si lo que quiere es continuar con un proyecto que iniciamos hace una década y que nos dio la alcaldía de esta ciudad y con la que hemos conseguido dar los primeros pasos de la transformación de la misma", ha dicho.

Con todo, ha asegurado que "si la militancia decide que hay que cambiar el proyecto" lo acatará. Y ha denunciado que la situación de enfrentamiento generada en el seno del PSOE de León es fruto de que ha puesto por delante "los intereses de León, la reivindicación por León, ante intereses, directrices y mandamientos" del PSOE.

Además, el alcalde leonés ha vinculado su distanciamiento con el partido a su sensibilidad leonesista. "Yo sabía el día que aprobamos la moción leonesista, o el día que tuve ese enfrentamiento con el guardaespaldas del ministro Ábalos, que este enfrentamiento llegaría a lugar, con todos los aparatos del partido en mi contra únicamente por haber defendido a León. Los leoneses pueden estar tranquilos, yo voy a seguir defendiendo a León, yo voy a ser alcalde hasta mayo de 2023", ha afirmado.

Diez ha asegurado notar "el cariño y el reconocimiento ciudadano por la labor realizada en estos años tanto por los que me han votado como por los que reconocen no haberlo hecho, pero que están satisfechos por esa labor de reivindicación y apoyo a León". Y ha insistido en que "en función del resultado se tomarán actuaciones importantes". "Esta situación en nada beneficia al PSOE", ha señalado compungido.

El alcalde no ha cerrado la puerta a tomar posibles actuaciones legales por esa supuesta campaña de afilicaciones irregulares. "Nosotros hemos iniciado la vía interna del partido y si no hay respuesta valoraremos lo que tenemos que hacer. Yo espero que los militantes de León de verdad entiendan claramente que esta adulteración es algo realmente terrorífico para el PSOE y también para nuestra ciudad", ha concluido.

