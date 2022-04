Alejandro Sanz pide la paz para Ucrania recitando un poema del leonés Antonio Colinas

El cantante Alejandro Sanz se ha unido a la campaña #StandUpForUkraine puesta en marcha en las últimas semanas y ha recitado un fragmento del poema 'Entropía' de Antonio Colinas, poeta leonés.

El artista ha publicado en Instagram un video recitando este poema, acompañado del siguiente texto: "La guerra es el silencio atronador del fracaso como humanidad. El mundo merece poesía, no balas. Levantemos conciencias al vuelo hasta comprender que La Paz es tarea de todos. Juntos, por ellos.#StandUpForUkraine".

En el vídeo, Alejandro Sanz, interpreta ante sus más de 6 millones de seguidores los versos del poeta bañezano:

Mas en el mundo habrá aún esperanza / mientras alguien respire / en paz la última música, / y amanse con las yemas de sus dedos / cada muro de odio, / y el último estertor de lo sagrado / tiemble en los ojos abiertos del niño muerto.

Abajo la ignorancia secular, / la usura y el no amor, el no saber / que no se sabe, / mientras el universo / allá arriba se expande y se retira / con su secreto. / Respirar aún en paz la fugitiva música / que no oímos, / respirar aún en paz la música que huye / a los prados remotos del firmamento, / es todo cuanto el hombre deberá / saber para salvarse.

