Detenida en León una mujer que se hacía pasar por enferma terminal de cáncer para conseguir donaciones

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de León han detenido en la mañana de este viernes a una mujer de 32 años de edad como presunta autora de un delito de falsificación en documento público y estafa al hacerse pasar por enferma terminal de cáncer para conseguir donaciones. La investigación se inició en el mes de febrero a raíz de una denuncia en la que una de las víctimas de la detenida que la ayudaba a recaudar fondos se hizo eco de una noticia publicada en prensa en la que hablaba de una posible estafa al no existir la enfermedad por la que se solicitaban los donativos.

La mujer que fingía ser enferma de cáncer terminal apelaba a la fibra sensible no solo de sus compañeros de trabajo si no de todas las personas a las que solicitaba colaboración para ayudarla con un pequeño donativo a sufragar un tratamiento experimental pero muy costoso que podía darle esperanzas de vida. Por ello y para recaudar fondos se vale de una tercera persona que engañada y con la única intención de ayudarla abre una cuenta en una plataforma online crowdfunding para recaudar dinero con el que poder costear el tratamiento de esta mujer.

Su mentira se sostenía en unos informes médicos que la misma se había confeccionado imitando los logos y el formato de un hospital madrileño en el que años atrás había sido atendida por otras patologías que nada tenían que ver con la especialidad de oncología, máxime si se tiene en cuenta que ese Hospital carece de tal servicio. Su afán por provocar lastima la lleva al punto de aportar más informes médicos de otro centro hospitalario de Madrid en los que suplanta la identidad del facultativo que según la estafadora es el director del ensayo clínico con el fármaco que le van a administrar, facultativo que se encontraba fallecido desde 2019 y falsificar la factura a la que ascendería el tratamiento por importe de 100.000 euros.

Del montante económico estafado, que por el momento ascendía a 2.190 euros, se ha podido devolver a las victimas la cantidad de 1.390 euros. Instruido el atestado oportuno la detenida que contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León que acordó su libertad con cargos.

