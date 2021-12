La oposicion tilda los presupuestos aprobados por el Ayuntamiento de León de "poco creíbles"

El Ayuntamiento de León ha aprobado hoy de manera definitiva los presupuestos municipales para el próximo año, cifrado en 137,34 millones de euros.

La aprobación ha contado con los votos a favor de los concejales del PSOE, UPL y del edil expulsado de Podemos-Equo, y los votos en contra de los ediles del PP y de Ciudadanos.

Se da la circunstancia de que el Grupo Municipal Popular pidió la retirada de estas cuentas públicas por la "falta de aprobación del presupuesto del consorcio polígono industrial de Onzonilla", pero la petición fue desestimada.

Según informa ICAL, la versión más crítica a las cuentas la aportó el viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Fernando Salguero, que se refirió a las mismas como "atropelladas", al tiempo que lamentó que "no tienen en cuenta las dificultades de miles de leoneses por la pandemia ni a los hosteleros y comerciantes autónomos, pymes o trabajadores en ERTE", así como que "no atajan desigualdades sociales y lastran la recuperación económica".

Fernando Salguero criticó que "no ha habido manera de elaborar un plan estratégico para cimentar la recuperación económica del tejido comercial, hotelero, turístico y cultural, para que no exista pérdida de empleo y que las familias no pierdan poder adquisitivo" y denunció la "baja santificación intencionada en las partidas de ingresos", mientras que en las de gastos faltan "medidas de carácter social que, o no se han tenido en cuenta o han sido incluidas en las aportaciones de otro grupo político".

En este sentido, resaltó que "hasta han desaparecido las bonificaciones fiscales a empresas afectadas por la pandemia" a pesar de tratarse de "un punto en el programa electoral" del alcalde. Respecto a las inversiones, "su desglose no ofrece claridad e incluye partidas en las que se desconoce su vía de financiación".

Por su parte, el representante de Ciudadanos, el Luis Merino, calificó las cuentas de "insuficientes, sin consenso, poco inversoras y poco creíbles" y, en definitiva, "decepcionantes".

Para el concejal, "son insuficientes para hacer frente a las principales demandas de vecinos en limpieza, seguridad, asentamiento de población y empleo. No tienen consenso porque no se han tenido en cuenta las propuestas de la oposición. Son poco inversoras porque dejan en el olvido proyectos demandados por los vecinos demandados ni propone ninguna inversión nueva. También son poco creíbles porque tienen errores de cálculo, como sus previsiones de ingresos erróneas", detalló del edil.

Merino puso de relieve que, cuanto el presupuesto del ejercicio actual llevaba ejecutado tres partes del ejercicio, se denotó "la incapacidad del equipo de Gobierno para gestionar su propio presupuesto", ya que "incumple la autorización que le otorgó el Pleno para gastar en 2021, lo que conlleva retrasos, malestar vecinos y que las inversiones programadas y no ejecutadas se repitan una y otra vez en las cuentas de los años siguientes".

Carta a los Reyes Magos

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino, quiso dejar claro que los aprobados hoy "no son los presupuestos que elaboraría UPL", pero celebró que el equipo de Gobierno ha asumido todas las enmiendas leonesistas, que definió como "factibles, realizables, que mejoran el presupuesto y mejoran la ciudad".

Fue el concejal no adscrito, Nicanor Pastrana, quien aprovechó su intervención para escribir su particular carta a los Reyes Magos, a los que pidió que, en un futuro, se pueda lograr "un plan de gestión municipal corresponsable que optimice su desarrollo" y la creación de "un grupo expertos independientes para establecer un pacto municipal de prioridades de actuación con un plazo de tres o cuatro legislaturas con el compromiso de los grupos municipales gobernantes o miembros del Pleno".

El concejal de Hacienda y Promoción Económica, Carmelo Alonso, quien advirtió en su última intervención que Fernando Salguero "se confunde de debate y de tiempos", reconoció que le gustaría "un presupuesto con unos niveles de ejecución superiores", aunque puntualizó que se trata de algo que "tampoco tiene mayor trascendencia".

