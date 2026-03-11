Abascal busca votos en Treviño desafiando una manifestación de antifascistas abertzales: "Quieren colonizar pueblos"

La manifestación antifascista en Treviño y el líder de Vox, Santiago Abascal, durante su intervención en el municipio burgalés, en un montaje de EL ESPAÑOL Ricardo Ordóñez ICAL

Un grupo de antifascistas abertzales ha tratado de reventar este miércoles un acto de campaña del presidente de Vox, Santiago Abascal, en la localidad burgalesa de Treviño −que forma parte del enclave del mismo nombre, reivindicado por los nacionalistas vascos como parte de Álava− en el que el líder del partido ha reivindicado la identidad burgalesa del municipio.

"Hoy estamos en Treviño, estamos en Burgos, estamos en Castilla y estamos en España. Como alavés conozco perfectamente los intentos permanentes del separatismo vasco de colonizar pueblos, comarcas y provincias intentando cambiarles su nombre, historia e identidad", ha denunciado.

Abascal ha exigido "respeto" a la identidad histórica de esos pueblos y comarcas y ha denunciado "a los que promueven el enfrentamiento". "Ya están por aquí", ha afirmado, refiriéndose a los manifestantes que, con cánticos, trataban de boicotear el acto de Vox.

El dirigente del partido ha afirmado, además, que "los que quieren levantar fronteras interiores dentro de España son los que están intentando destruir todas las fronteras exteriores".

"Estamos aquí para defender el sentido común. No es posible que los habitantes de España tengan problemas con una tarjeta sanitaria cuando tengan que desplazarse entre provincias o que dependan de convenios entre diputaciones complejísimos que ponen la sanidad de los españoles en riesgo. Es uno de los problemas de la gente de Treviño y de La Puebla", ha denunciado.

Abascal ha asegurado que si Treviño pasase a formar parte de Álava los "totalitarios" tratarían de "quitar la libertad" a los ciudadanos. "Hay unos totalitarios, como los que están justo al otro lado intentando impedir que celebremos este acto en tranquilidad, intentando quitarnos la libertad de expresión e intentando que las personas que votan a Vox no tengan libertad en Treviño", ha afirmado.

Y ha asegurado que "ese es suficiente motivo para que Treviño no pueda ser Álava para que no esté gobernada por PNV y Bildu y para que la libertad no desaparezca de Treviño, como ha desaparecido del País Vasco y Álava".

"Ningún diálogo" con el Gobierno

El dirigente se ha pronunciado acerca de los contactos del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con todos los grupos políticos menos Vox para recabar propuestas contra los efectos de la guerra de Irán y ha asegurado que su formación no tendrá "ningún diálogo" con el Ejecutivo.

"Que ni lo intenten, nosotros no vamos ni a descolgar el teléfono a este Gobierno en estado terminal que responde únicamente a los intereses del capo que se atrinchera en el búnker de la Moncloa", ha afirmado. Y ha subrayado que no van a mantener "ningún tipo de interlocución, diálogo ni reunión" con el Ejecutivo.

"Eso se lo dejamos al PP que cuando le llaman a Moncloa dice que va y ahora dice que va a mandar papeles al Gobierno, nosotros al Gobierno preferimos mandarle querellas y hacerle oposición total en el Parlamento presentando mociones de censura como hemos hecho, de las que parece que es incapaz Feijóo", ha señalado.

La "guerra sucia" del PP

Abascal se ha pronunciado acerca de la aseveración de Mañueco de que Feijóo no participará en las negociaciones con Vox en Castilla y León tras las elecciones de este domingo y ha asegurado que "es muy difícil saber lo que va a hacer el PP porque hace una cosa distinta en cada sitio".

"Es un poco pronto porque primero tiene que votar la gente pero me sorprende porque en cambio a Guardiola y Azcón no les dejan negociar con Vox sin la vigilancia permanente de Genova 13, sin las zancadillas del señor Tellado y en mitad de una guerra sucia del PP contra Vox", ha afirmado.

"Nosotros lo que queremos es que se sienten en la mesa y hablar de medidas, de plazos de cumplimiento y de garantías. Una política seria de negociación sin ruido, sin prisas y que responda a un acuerdo que implica un cambio de rumbo y un respeto a los votantes de Vox", ha añadido.

Por otro lado, ha calificado de "huida hacia adelante" las palabras de Mañueco en el debate electoral de este martes cuando dijo al candidato de Vox, Carlos Pollán, que tenía que "venir llorado" tras recordarlo sus acusaciones de que Vox quería "tirar gente al mar".

"Es una huida hacia adelante del pobre señor Mañueco que ha metido la pata, ha visto que no nos ha sentado bien y se ha dado cuenta de que tiene que pedir el voto a personajes que quieren tirar personas al mar y los socialistas le van a decir que quiere llegar a un acuerdo con personajes que quieren tirar personas al mar", ha ironizado.

Y ha insistido en que "es del género tonto". "Cualquier cosa que diga Mañueco la escucho con un poquito de condescendencia y compasión porque me parece de una torpeza sideral. La expresión la traía de casa ya preparada y le quedó un poquito impostada, estaría mejor que dijera que se ha pasado de frenada y nos olvidamos todos del asunto porque tendremos que entendernos después de las elecciones", ha señalado.

"España le queda grande"

Además, preguntado por el hecho de que Feijóo cuestionase el "patriotismo" de Vox por salir de los gobiernos ha asegurado no saber "si es el líder del PP". "Por aquí han pasado Aznar y Rajoy diciendo cosas distintas, Ayuso y Rueda diciendo una cosa y la contraria, lo que hace el PP en Valencia no se permite desde Génova hacerlo en Aragón, en Extremadura y mi primera duda es si Feijóo es el líder del PP", ha insistido.

Y ha recordado que Feijóo "ha dicho que Galicia es algo parecido a una nación sin Estado y lo ha dicho en referencias explícitas al País Vasco y Cataluña". "No sé si tengo el suficiente patriotismo pero a Feijóo España le queda grande", ha afirmado.

"Le podemos detestar"

Abascal se ha pronunciado sobre la nueva herramienta Hodio contra la polarización en las redes sociales anunciada este mismo miércoles por el Gobierno y ha asegurado que "lo que Sánchez lleva promoviendo desde hace mucho tiempo es el odio y el enfrentamiento".

"Se abraza a cualquier guerra pasada, presente y futura para buscar el enfrentamiento y cualquier cosa que diga sobre el odio me da la risa. Lo que de verdad provoca odio es la invasión migratoria que promueve el presidente y la ruina a la que condenan a los españoles o que las mujeres sientan que tienen menos seguridad en las calles que antes y que aumenten las violaciones y los delitos más graves", ha señalado.

El líder de Vox ha acusado al presidente del Gobierno de estar "instalado en la censura" y de querer "vigilar lo que la gente diga y atemorizar a los ciudadanos en las redes sociales y decirle a la gente que no le puede tener manía o detestar".

"Lo lleva claro porque no tiene remedio lo que ha hecho Sánchez, los españoles ya le han dado por amortizado y tiene que entender que le podemos detestar y lo que tiene que hacer es defender los intereses de los españoles y no gastarse el dinero en chiringuitos", ha apuntado.

"Que se vaya a Cuba"

Abascal ha cargado también contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por abogar por el control de precios ante los efectos de la guerra de Irán. "Lo que podría hacer es, antes de que caiga Cuba, que parece que está a punto de caer, irse a Cuba porque allí lo del control de precios parece que les ha ido bastante bien durante décadas", ha señalado.

Y ha afirmado que "los cubanos lo tienen muy claro y Yolanda Díaz quiere ensayar en su fanatismo ideológico las medidas que han fallado en todo el mundo y que han condenado a la pobreza a millones de personas". "Es una auténtica catástrofe que esa señora esté en el Gobierno", ha zanjado.