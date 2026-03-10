Abascal dice que la novia de Pollán es "funcionaria con plaza" pero es de libre designación: su sueldo subió un 64%

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que la novia del candidato del partido en Castilla y León, Carlos Pollán, es "funcionaria con plaza", cuando su puesto es de libre designación, y ha calificado de "auténtica infamia" la información desvelada por EL ESPAÑOL de que la ascendió dentro de su equipo de las Cortes para que pasara de cobrar 2.167 euros al mes en 2022 a 3.555 en 2026, un 64% más.

"Es una auténtica infamia juzgar a una persona funcionaria que ha obtenido una plaza e insinuar que ha obtenido un aumento de salario como consecuencia de una relación de pareja", ha afirmado, durante una intervención ante los medios de comunicación en el municipio leonés de Astorga.

Abascal ha asegurado que no pregunta a sus compañeros "por sus relaciones de pareja" y que "las desconoce, incluso esta misma" y ha invitado a "acudir a los tribunales" a quienes insinúan que la novia de Pollán habría recibido ese aumento de sueldo por ser su pareja.

"Me sorprende mucho que salga esta noticia justo ahora, que no tiene ninguna relevancia, y si la tiene que acudan a los tribunales, donde todo eso va a fracasar, en un contexto en el que se ha utilizado el dinero público para gastárselo en putas cuando había que arreglar las vías del tren. Me parece una auténtica infamia este planteamiento y de una mala intención verdaderamente sorprendente", ha afirmado.

Abrir los hospitales "a toda África"

El líder de Vox ha cargado contra la aprobación del real decreto que garantiza la atención sanitaria a inmigrantes irregulares y ha denunciado que "se va a cometer el crimen de abrir las puertas de nuestros hospitales a toda África y de seguir trayendo a millones de personas para mantenerlas con subsidios y ayudas sociales".

"Todo esto provoca el efecto expulsión de los españoles de sus barrios, pueblos y ciudades donde no tienen futuro, los españoles son expulsados en muchos casos de las ayudas sociales y de la atención sanitaria inmediata y nosotros creemos que el sentido común dicta un cambio de 180 grados en ese tipo de políticas", ha afirmado.

Abascal ha insistido en que "todos los que entrado ilegalmente o que están cometiendo delitos tienen que ser deportados y todos los que están aquí sin aportar y viviendo de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles tienen que iniciar un proceso de remigración a sus países para que los españoles puedan tener un futuro en sus barrios y regiones".

"Es un mensaje de prioridad nacional, en estos momentos en España no hace falta más inmigración, hace falta un proceso de remigración de aquellos que están viviendo de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles. Aquí no puede venir toda África y aquí no cabe todo el mundo, los españoles también tienen dificultades y los políticos españoles tienen el deber de atender a los españoles", ha subrayado.

Ataques "externos"

Sobre los ataques de exdirigentes del partido como Javier Ortega-Smith o José Ángel Antelo, el líder de Vox ha asegurado que cuando un movimiento "está creciendo y recibe cada vez más apoyo no recibe nunca ataques internos lo que recibe son ataques externos de aquellos que no pueden controlar el poder que los ciudadanos van a darle a Vox, de aquellos que no pueden someter a Vox ni rendirle en las negociaciones".

"Todos los ataques sin excepción son de naturaleza externa. Son ataques externos de aquellos que están fuera de Vox que denuncian estas cosas porque no soportan que a Vox le vaya bien. Hay mucha gente que no puede soportar que Vox no sea controlable, que no ceda y regale la investidura en unas negociaciones, que no se pliegue al discurso de lo políticamente correcto y todos estos ataques son de naturaleza externa", ha insistido.

El PP "tendrá que rectificar"

Abascal ha criticado la afirmación del presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, durante el debate del pasado día 5 de marzo, de que Vox "quiere tirar seres humanos al mar". "El PP tiene un problema muy serio, no sabe lo que quiere hacer ni con quien quiere pactar, dice una cosa distinta en cada sitio y tiene un problema muy serio que quizás tienen que resolverlo con un congreso extraordinario", ha afirmado.

Y ha asegurado que "la demonización de Vox que está practicando Mañueco le va a perjudicar". "Si luego tiene que pactar con nosotros los socialistas le van a decir que por qué pacta con un partido que quiere tirar seres humanos al mar. A mi me parece del género tonto, me parece bastante poco inteligente hacer este tipo de afirmaciones sobre aquellos con los que vas a tener que pactar", ha subrayado.

Y ha recordado que "cuando el PP tiene las manos libres hace las mismas políticas que el PSOE". "Lo que se va a jugar en estas elecciones es cual es la mezcla entre PP y Vox, si la fuerza de Vox es pequeña el PP seguirá haciendo lo de siempre y si la fuerza de Vox es muy grande el PP tendrá que rectificar algunas políticas. Es únicamente eso lo que se juega en estas elecciones", ha señalado.

"Le gusta la guerra"

Abascal ha denunciado que el Gobierno hable de escudo social "cuando ha empobrecido a los españoles". "Sánchez tiene que tirar la toalla y dar la voz a los españoles para luego sentarse en el banquillo de los acusados y dar cuenta de sus crímenes como el crimen de Adamuz. Todo lo que diga sobre una guerra nos importa un bledo", ha afirmado, asegurando que al presidente del Gobierno "le gusta más una guerra que a un tonto un lápiz".

"Sánchez se agarra a cualquier guerra pasada, como la guerra civil española, presente o futura con tal de que no se hable de su corrupción. Se disfraza de pacifista y a la vez mandamos una fragata, hace como que se opone al presidente de Estados Unidos y a la vez está la ministra de Defensa diciéndole al embajador que ella está con Trump, esto es todo una estafa y una mentira absolutamente insoportable y no se puede tomar en serio una comparecencia del presidente del Gobierno en esta legislatura agónica", ha subrayado.

Y ha añadido que "no se puede hablar con seriedad con Sanchez y a Sanchez no se le puede tomar en serio en nada porque no cree en nada que en permanecer en el poder un rato más". "Y ha contado con el aliento de todos los enemigos de España y de la incapacidad del PP que se va a reunir con el PSOE a la vez que le llama mafia y tiene acuerdos en Bruselas con los socialistas", ha afirmado.

Aliados que "defienden sus intereses"

Preguntado por si Vox está más cerca de Trump o de Meloni, Abascal ha asegurado que su partido no está "más cerca de ningún líder internacional". "Estamos con las preocupaciones de los españoles de a pie y nos preocupa que haya conflictos en el mundo pero sobre todo lo nuestro. Cuando camino por las calles nadie me habla de Groenlandia y yo quiero centrarme en eso", ha afirmado.

Y ha asegurado que el modelo de Vox "es el español" y es "propio". "Tenemos aliados internacionales y eso no significa que coincidamos con esos aliados en todo. Esos aliados defienden sus propios intereses nacionales, esos intereses a veces no serán buenos para los españoles pero nosotros comprendemos a los líderes patriotas que defienden lo suyo, el problema es que en España hay líderes que defienden sus intereses particulares", ha apuntado.

Sobre la agresión de un concejal del PSOE a otro de Vox en el municipio madrileño de Aranjuez, Abascal ha denunciado que el PSOE "ha relativizado la violencia contra Vox" y "nunca ha condenado la violencia contra Vox". "No me sorprende que un concejal socialista lance un vaso. Algunos que nos llaman fascistas lo hacen para que se nos pueda agredir y poder atacarnos", ha zanjado.