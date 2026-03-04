Abascal acusa a Sánchez de usar "el ruido de las bombas para ocultar sus crímenes" y exige a Feijóo una moción de censura

El presidente de Vox, Santiago Abascal, a su llegada a una intervención ante los medios de comunicación en la localidad leonesa de Villablino, este miércoles César Sánchez ICAL

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar "el ruido de las bombas para ocultar el debate sobre sus corrupciones y sus crímenes" y ha exigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que presente una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo.

Todo ello después de que el presidente del Gobierno se mostrara este miércoles en contra de la guerra y rechazara el "seguidismo ciego" a Estados Unidos tras los ataques de ese país e Israel a Irán y la negativa del Ejecutivo a permitir el uso de las bases de Rota y Morón. Una decisión que provocó este martes la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un "embargo comercial" a España.

Abascal ha asegurado en una intervención en la localidad leonesa de Villablino que Sánchez "se ha disfrazado de pacifista" pero es "un carroñero que se aprovecha de las guerras". "Todo el mundo tiene que saber que Sánchez no está en contra de la guerra. Simplemente la utiliza para intentar que no se hable sobre el crimen de Adamuz contra 47 españoles causado por su corrupción", ha afirmado.

El líder de Vox ha acusado a Sánchez de "mentir" y ha denunciado que "quiere la guerra". "Sánchez quiere todas las guerras pasadas, presentes y futuras como nos ha demostrado durante esta legislatura, porque es el personaje más miserable que hay en todas las guerras", ha afirmado.

"Retratar" a Sánchez

Y ha insistido en que no van a "dejarse llevar por los falsos debates de Sánchez". Abascal ha asegurado que el presidente del Gobierno tan solo tiene la intención de "permanecer en el poder" y ha advertido de la necesidad de que Feijóo presente la moción de censura con el objetivo de "poder retratarlo en el Parlamento y hablar de lo que en realidad hace Sánchez".

Abascal ha hecho hincapié en que el debate "es urgente" y ha ironizado sobre la reunión de este martes en Bilbao entre el presidente del PP y el líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban.

"No sé si al PNV también le sacó un decálogo para sentarse con ellos, como hizo con Vox. No sé si le sacó un decálogo para decirles que había que respetar la legalidad constitucional y la igualdad de los españoles. Me temo que no", ha afirmado.

El "embargo" de Trump

Sobre el embargo anunciado por Trump, Abascal ha asegurado que "es algo provocado por Sánchez deliberadamente, para que no hablemos de que es un corrupto, de que es un traidor y de que es un indecente". "Y supongo que el presidente de Estados Unidos defiende sus intereses lo mejor que cree. El problema es que nosotros tenemos en España un presidente que no defiende los intereses de los españoles", ha añadido.

El discurso de Guardiola

El líder de Vox se ha referido al discurso de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, de este martes y ha asegurado que "fue interesante" pero que "es insuficiente todavía para poder llegar a un acuerdo".

"Me pareció mucho más interesante el discurso de nuestro portavoz, que ha hablado con mucha claridad de que nos podremos poner de acuerdo cuando concretemos medidas precisas, con presupuesto y que supongan un cambio de rumbo respecto a las políticas migratorias y a las políticas verdes que arruinan el campo sobre las políticas fiscales. Si eso ocurre en las próximas semanas, pues podremos seguir con la mano tendida para un acuerdo", ha zanjado.