Abascal ve "difícil" un acuerdo de investidura en Extremadura: “Sea cual sea el resultado, nuestra mano sigue tendida”

El líder de Vox, Santiago Abascal, que continúa con su intensa agenda durante la campaña electoral en Castilla y León, ha vuelto a mostrarse “empeñado” en ofrecer una alternativa en Extremadura y Aragón, a un día de que comienza la primera sesión de investidura de María Guardiola y a menos de 24 horas de que comience la legislatura sin saber quién presidirá el parlamento aragonés.

Abascal, que ha evitado pronunciarse sobre si están más cerca del ‘sí’ o del ‘no’ ante el acuerdo de investidura en Extremadura, sí que ha aclarado que es “difícil” llegar a un acuerdo “a última hora” cuando se ha “torpedeado el acuerdo durante todas estas semanas”, sentenció.

No obstante, ha apuntado que “sea cual sea” el resultado de esta investidura, “nuestra mano sigue tendida” y que es “firme su voluntad de acuerdo y en ofrecer una alternativa”, pero ha de ser sobre “bases firmes, sólidas y con garantías de cumplimiento”.

Además tanto en Extremadura como en Aragón pidió “no precipitarse en los acuerdos”, porque, en su opinión, lo importante “no es tan importante llegar a un plazo concreto de una investidura como que haya una voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos sin el ruido mediático de estos días, que lo estaba dificultando realmente”, ha señalado.

El líder de Vox, que ha recordado que abandonó los gobiernos regionales “por una decisión del señor Feijóo que nos engañó y que se comprometió a trabajar con el Gobierno de España en el reparto de la inmigración ilegal", señaló que si el Partido Popular “está dispuesto a rectificar ese tipo de cosas, yo creo que podremos llegar a algún tipo de acuerdo".

Mañueco y la “chequera para comprar votos"

Abascal también ha criticado este lunes al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por compartir “modos de actuar” con Pedro Sánchez por “anunciar cheques y venir con la chequera para comprar votos en mitad de las elecciones”.

Así lo ha señalado en este acto electoral celebrado en tierras sorianas, donde ha lamentado que Mañueco quiera “hacer lo mismo” que Sánchez, “comprando a jóvenes”, quienes, asegura, no se dejan comprar por “unas migajas”.

“¿No han tenido tiempo antes que llevan gobernando décadas? ¿Se le ocurre solo en mitad de la campaña electoral? Es algo que se va a juzgar muy duramente en esta campaña electoral”, auguró el líder de Vox.

Abascal ha apostado por revertir las políticas del Pacto Verde, los acuerdos comerciales que “arruinan el campo”, la “inmigración masiva y la islamización” y que solo así se podrá “recuperar” Soria, provincia que ha visitado hoy junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.

Y es que, según ha destacado en su intervención, “no nos interesa Groenlandia, nos interesa Soria y las tierras de la España vaciada”.

"Sánchez es el mejor amigo de los ayatolas y de Maduro”

Sobre la situación en Irán y la posición que ha de tomar España ante este conflicto internacional, el líder de Vox considera que “el mejor papel de Pedro Sánchez es estar callado y no comprometer la seguridad de los españoles y alianzas de España con el mundo occidental”.

“Si los ayatolás di lo escuchan se tienen que reír de Pedro Sánchez, se ha convertido en un chiste y en un tonto útil”, ha manifestado, al tiempo que considera que su actitud es de “huir de lo que le espera, del banquillo y que se hablen de otras cosas que no sean los escándalos de corrupción que le rodea, los prostíbulos, o las primarias…”.

Además, insistió en que el régimen iraní y el régimen de Venezuela han estado “detrás de la financiación de la extrema izquierda en los últimos 15 años y por eso Pedro Sánchez es el mejor amigo de los ayatolás en Europa y de Maduro”, lo que en su opinión supone “un problema para la seguridad de los españoles y la prosperidad”.

Durante su atención a los medios advirtió también de que “el peligro de islamización en España es real” y que por ello “debemos estar alerta”.