Abascal exige un referéndum nacional sobre Mercosur: "Ha sido impuesto por PP y PSOE a espaldas de los españoles"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este sábado un referéndum nacional sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, después de su aplicación provisional. "Ha sido impuesto por PP y PSOE a espaldas de los españoles", ha afirmado, durante un acto de la campaña electoral de Castilla y León en el municipio palentino de Guardo.

Abascal ha denunciado que "el PP de Ursula Von der Leyen ha consumado su crimen contra el campo español y la soberanía alimentaria de España". "A partir de ahora los alimentos serán peores en nuestros comercios y cuando la competencia brutal haya destruido las explotaciones ganaderas y agrícolas en España los alimentos acabarán también siendo más caros", ha afirmado.

Y ha exigido un referéndum popular nacional "para que los españoles puedan decidir lo que PP y PSOE han decidido a sus espaldas", asegurando que exigirán "que sea un planteamiento que se haga desde la Junta de Castilla y León" tras las elecciones del próximo 15 de marzo.

El líder de Vox ha insistido en que "ha sido decidido a espaldas de todos nosotros" y que "no solo va a afectar a los productores sino también a los consumidores de toda España más pronto que tarde".

"Denuncio la estafa de los que en España simulan hacer una oposición a Sánchez y en Bruselas pactan todas esas políticas. En el Parlamento Europeo hay una mayoría alternativa pero los populares han decidido el pacto con los socialistas y en España espero que pronto haya una mayoría alternativa y que el PP no decida pactar con los socialistas", ha afirmado.

Vox "va a romper su techo"

Abascal ha asegurado que "el único partido que no tiene ningún acuerdo con el PSOE es Vox" y que "la única alternativa diferente que pueden votar los castellanos y leoneses se llama Vox". "Para que exista una alternativa tiene que haber un cambio de rumbo en todas las instituciones, una negociación medida a medida, con plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento", ha recordado.

Y ha asegurado que no están "hablando de cargos o entrada o no entrada en los gobiernos" sino de "tener seguridad de que el PP va a romper todos los acuerdos con el PSOE, porque eso va a facilitar mucho que se produzcan esos pactos". Además, se ha mostrado convencido de que Vox "va a romper su techo" en las elecciones del 15 de marzo y de que eso también ocurrirá en Andalucía.

Menores imputables

Sobre el problema de las bandas latinas, Abascal ha lamentado que Vox se ha quedado solo en la defensa de que los menores "sean imputables" y ha recordado que "la nueva criminalidad utiliza a los menores y eso hace que aumente la inseguridad".

"El problema de la invasión migratoria que promueve el gobierno está llegando a través de bandas latinas, magrebíes y delitos contra las mujeres. Lo que haríamos sería revertir esta invasión migratoria con la repatriación inmediata de ilegales, deportaciones de los que cometan delitos sean legales o ilegales y de los que están viviendo del esfuerzo de los españoles", ha afirmado.

Un mundo "más libre"

Abascal se ha referido también al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán de este mismo sábado y ha asegurado observar con "esperanza" que pueda caer un régimen "tiránico" como el de los ayatolás que "masacra y asesina a su pueblo".

"Si el régimen de los ayatolás cae el mundo sería mucho más libre y me preocupa que Sánchez pretenda enfrentarse más a Estados Unidos e ir más de la mano de China y de Irán. Eso coloca a España en una posición delicada y espero que eso cambie en España cuando cambie el Gobierno", ha zanjado.