Abascal evita hablar de la crisis de Vox y mete presión al PP: "Propongo que se comprometan a no tener contacto con el PSOE"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha evitado pronunciarse hoy sobre la crisis interna en su partido tras el último episodio de dimisión en bloque de los cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia.

“No hay ningún asunto interno, ni campañas orquestadas con argumentarios idénticos ni traiciones, que me vayan a desviar de mi obligación de responder ante las preocupaciones de los ciudadanos y no voy a decir nada más", señaló tras ser preguntado en la localidad vallisoletana de Tordesillas en el inicio de la campaña electoral en Castilla y León.

Sin embargo, el líder de Vox sí que se refirió a las investiduras pendientes en Extremadura y Aragón y se mostró convencido de construir una alternativa, pero “con confianza, y diálogo”.

Así, anunció que ha dado instrucciones de que se avance en esas negociaciones, pero “pactando medida a medida y pactando plazos de cumplimiento de acuerdos y garantías. No nos puede volver a ocurrir que nos engañe el PP”, sentenció.

En este sentido, Abascal quiso meter presión a los populares y les ha propuesto un pacto “explícito” para que se comprometan a no tener “ningún contacto” con el PSOE: “Si están dispuestos yo estrecho la mano”.

Tal y como señaló, es el PP quien tiene pactos con el PSOE, tanto en ayuntamientos como en Bruselas, donde indicó, hay una mayoría alternativa, pero en el PP “no quieren aceptar el cambio de rumbo y en el PSOE también están cómodos”.

Es más, aseguró que ambos partidos son “el mismo perro con distinto collar” y que esos pactos forman parte de “la estafa” de PP y PSOE.

El líder de Vox también tachó de “grave error” comentar otros temas como la vuelta del Rey, la desclasificación de los papeles del 23-F, Felipe González o Julio Iglesias, señaló, tras calificarlos como “anzuelos” de Sánchez. Pero sí quiso defender que la Corona, es el "símbolo de la unidad y permanencia" de España, y "quieren desgastarla".

“Me preocupa mucho que demasiada gente entre al trapo porque es capaz de cualquier cosa con tal de permanecer en el poder”. “No se puede estar mordiendo ese anzuelo permanentemente y otros a ayudar al gobierno a estar más fuerte”, reiteró.

El acuerdo provisional con Mercosur, "un crimen contra el campo"

Santiago Abascal se pronunció en su intervención sobre el anuncio de Úrsula Von Der Leyen de la entrada en vigor provisional a partir de mañana del tratado comercial con Mercosur, lo que calificó como “un crimen contra el campo y la soberanía alimentaria” y un “acto tiránico”.

Una decisión que se ha tomado en Bruselas “sin contar con nosotros”, al tiempo que lamentó la "pérdida de soberanía” y que las decisiones de España "se tomen fuera de España, por parte de élites traidoras”.

Abascal cargó contra esta “traición” por hacer competir a los agricultores y ganaderos en un mercado que “no cumple con nuestras mismas reglas”.

Además, insistió en que los españoles tienen que “recuperar la autoestima nacional, sin pedir permiso", porque -señaló- "los españoles no van a ser derrotados por corruptos ni criminales”.