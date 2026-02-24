Detenidos cuatro jóvenes en Burgos por agredir brutalmente a una menor de 17 años: grabaron la paliza con el móvil

Un agente y un vehículo de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a cuatro jóvenes de entre 15 y 19 años, dos de ellos menores, por participar presuntamente en una agresión grupal en la que una menor de 17 años sufrió policontusiones por las que tuvo que ser atendida en el Hospital de Burgos. Los detenidos están investigados por un delito contra la integridad moral.

El pasado 24 de enero, sobre las 00:30 horas, un conocido de la víctima la llamó por teléfono y le pidió quedar con la excusa de hablar de varios asuntos. Ella le dijo dónde se encontraba, aceptando la propuesta.

Minutos después, en lugar de presentarse ese chico en cuestión, aparecieron en el lugar, un bar del distrito sur de Burgos, un grupo de 11 jóvenes, la mayoría chicas que formaban parte de su antiguo grupo de amigos, según manifestaciones de la propia joven.

Ya en la calle, el grupo comenzó a intimidar a la víctima, que se vio literalmente rodeada y acosada, observando como una de las jóvenes grababa en todo momento lo que ocurría con su teléfono móvil.

En un momento dado, varios de los jóvenes la agarraron por la fuerza, la llevaron hasta un portal cercano, para seguidamente proceder a propinarle numerosos puñetazos y golpes, a la vez que la escupían.

La agredida, de 17 años de edad, denunció los hechos en sede policial aportando parte médico de las lesiones sufridas.

Una agresión planificada

A juicio de los investigadores de la Policía Nacional, el encuentro con la víctima fue acordado previamente y estuvo planificado, con el objeto de acosarla, intimidarla y finalmente agredirla.

Todos los presentes en los hechos descritos han sido identificados, y se han llevado a cabo las declaraciones testificales precisas para esclarecerlos.

Tras determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados, han resultado detenidas tres chicas y un chico, quienes están investigados por un presunto delito contra la integridad moral.

Además, sobre el joven agresor pesaba una orden judicial de ingreso en un Centro de Protección de Menores, derivada de hechos delictivos cometidos con anterioridad.