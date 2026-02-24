La Guardia Civil investiga a 23 personas por instalar casas prefabricadas y contenedores en terreno rústico en Valladolid

La Guardia Civil investiga a 23 personas por instalar casas prefabricadas y contenedores para vivienda en terreno rústico en los alrededores de Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid investiga a 23 personas como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo tras detectar obras y edificaciones no autorizables en suelo rústico en el alfoz de la capital. La actuación se enmarca en la operación Tipivase, iniciada en junio de 2025 ante el aumento de las conocidas como mobile home o casas móviles.

Según ha informado la Comandancia de Valladolid, los agentes comenzaron las inspecciones urbanísticas para comprobar si estas instalaciones se ajustaban a la normativa vigente, al constatar su presencia en distintos puntos, principalmente en terrenos rústicos. La investigación se amplió también a otras casas prefabricadas y contenedores acondicionados como vivienda que presentaban elementos propios de instalaciones permanentes.

Parcelaciones y vallados en una finca rústica

Tras una primera fase, la Guardia Civil inició en 2026 una segunda etapa de la operación, con ocho meses de desarrollo, centrada en nuevas parcelaciones que podrían incumplir la normativa urbanística. En ese periodo, localizó varias parcelas rústicas en el alfoz de Valladolid que, según la investigación, habían sido subdivididas en otras de menor tamaño y contaban en su interior con infraestructuras de carácter presuntamente permanente.

Los agentes inspeccionaron e identificaron a los titulares de 19 subparcelas en las que se había dividido una única finca clasificada como suelo rústico de entorno urbano. De acuerdo con la Guardia Civil, esa finca habría sido fraccionada y vallada de forma no autorizable, generando parcelas por debajo de la unidad mínima de cultivo fijada para el término municipal de Laguna de Duero.

Diligencias al juzgado y a la Fiscalía

La investigación apunta a la realización de construcciones o edificaciones no autorizables en suelo no urbanizable, motivo por el que la Guardia Civil ha instruido diligencias contra 23 personas.

Las actuaciones ya han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid, con copia a la Fiscalía Provincial de Valladolid, en el área de Medio Ambiente y Urbanismo.