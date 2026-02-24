Desalojan una discoteca con 500 personas por exceso de aforo e interponen seis denuncias en El Bierzo

La Guardia Civil ha procedido, en la madrugada del pasado domingo, al desalojo de una discoteca que superaba, ampliamente, el aforo permitido.

La Benemérita apunta que en el interior se encontraban 500 personas, casi el doble de la capacidad máxima autorizada de 275.

Esta situación representaba un riesgo serio para los asistentes en caso de emergencia.

Tras el desalojo, se realizó una inspección del local, durante la cual se detectaron “varias infracciones administrativas”, señala la Guardia Civil.

Como consecuencia, “se interpusieron seis denuncias ante las autoridades nacionales y autonómicas competentes”, añaden desde la Benemérita.

Entre las infracciones se incluyen: la presencia de menores de edad en el establecimiento, el consumo de tabaco y drogas, y la incorrecta señalización de las salidas de emergencia, algunas de las cuales estaban inhabilitadas para su uso.