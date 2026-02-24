Intimidó a un jefe de obra para forzar el cobro de una deuda y lo siguió en coche: la Audiencia de Soria lo ha condenado

La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a un hombre por un delito de realización arbitraria del propio derecho después de que un jurado considerara probado que siguió e intimidó al jefe de obra de una empresa para forzar el cobro de una deuda. La sentencia, sin embargo, le absuelve del delito de amenazas condicionales.

Los hechos se remontan al 9 de octubre de 2023. Según la resolución, el acusado acudió a primera hora a la sede de una UTE en Almazán, esperó a la salida del responsable de obra y le siguió en coche hasta Soria.

Una vez allí, el jurado declaró probado que le profirió expresiones intimidatorias para reclamar el pago de una factura y que la empresa acabó abonando la deuda como consecuencia del miedo generado.

Intimidación para reclamar una deuda

La magistrada-presidenta sostiene que la intimidación quedó acreditada, pero encuadra los hechos en el delito de realización arbitraria del propio derecho, al entender que esa presión se utilizó para exigir el cobro de una cantidad que el acusado consideraba suya al margen de los cauces legales.

Por ese motivo, la sentencia descarta condenarlo por amenazas condicionales y aplica el tipo penal específico previsto para estos casos.

Alteración psíquica por TDAH

El fallo aprecia además una atenuante por alteración psíquica, al considerar probado que el acusado presentaba un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) con afectación de sus capacidades intelectivas y volitivas en el momento de los hechos.

La Audiencia le impone una pena de cinco meses de multa con una cuota diaria de 8 euros. También rechaza la indemnización civil solicitada por la acusación particular y fija el pago de parte de las costas procesales.

Contra la resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.