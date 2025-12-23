Herido un joven de 30 años tras ser atropellado en Miranda de Ebro

Un joven de 30 años ha resultado herido este martes tras ser atropellado por un vehículo en el municipio burgalés de Miranda de Ebro. La sala de Operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban del atropello de un turismo a un peatón en la calle Ronda del Ferrocarril con calle Logroño de Miranda de Ebro. Los alertantes señalaban que el herido se encontraba tumbado inconsciente, aunque recuperó la consciencia en el lugar.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Local de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil. El personal sanitario de Sacyl ha atendido al herido, un joven de 30 años, que ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.