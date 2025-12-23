Dos personas mayores piden auxilio desde el balcón en Valladolid: atrapados por un incendio declarado en su casa

Un incidente rompió esta madrugada la tranquilidad de la noche vallisoletana, al declararse un incendio en una vivienda de la calle Panaderos de la capital, donde tuvieron que ser rescatadas dos personas del interior del inmueble siniestrado.

Según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, la alerta fue recibida a las 2.54 horas mediante llamada telefónica. Dos personas mayores pedían auxilio desde el balcón, porque en la vivienda había mucho humo y no podían entrar en ella.

Rápidamente acudieron hasta el lugar efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, de la Policía Local y efectivos sanitarios de Sacyl, que envió una unidad medicalizada de emergencias y una ambulancia de soporte vital básico.

Las personas rescatadas son un hombre de 81 años y una mujer de 79, que fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid para recibir asistencia sanitaria.