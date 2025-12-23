Detienen al agresor del hacha de Soria: se la clavó a su compañero de piso y huyó en patinete

Detienen al agresor del hacha de Soria: es la clavó a su compañero de piso y huyó en patinete

La noche del domingo 21 de diciembre se rompió de forma abrupta en Soria. Poco después de las diez, una llamada alertó de una agresión en plena calle: un hombre había amenazado y atacado a otro con un hacha y se había marchado del lugar en patinete.

El aviso llegó a las 22.15 horas al CIMACC 091 a través del Servicio de Emergencias 112. Con la información facilitada —descripción física, vestimenta y forma de huida—, las patrullas de la Policía Nacional activaron la búsqueda por la zona.

No pasó mucho tiempo hasta que el recorrido terminó. Minutos después, el sospechoso fue localizado en la calle Collado y detenido allí mismo. En las gestiones posteriores, los agentes recuperaron el hacha presuntamente utilizada durante la agresión.

La víctima, compañero de piso del detenido, fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital Santa Bárbara. Las lesiones que presentaba eran de carácter leve.

Con las diligencias ya finalizadas, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia en Soria, mientras el suceso queda ahora en manos de la autoridad judicial.