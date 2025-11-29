Mañueco llama a los castellanos y leoneses a manifestarse contra Sánchez: "Hay que decirle que su tiempo ha pasado"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a todos los castellanos y leoneses a sumarse a la manifestación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocada por los populares este domingo a las 12:00 horas en el Templo de Debod de Madrid. "Hay que decirle que su proyecto dañino para España ha fracasado y que su tiempo ha pasado, que se vaya de la Moncloa que convoque elecciones y que gane Feijóo, que es lo que queremos", ha afirmado.

Así se ha pronunciado Mañueco en su intervención en el II Foro Grandes Ciudades celebrado este sábado en Burgos y en el que ha compartido escenario con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PPCyL, además, ha cargado contra PSOE y Vox por haber elegido "el cálculo electoral frente al interés general" con su bloqueo a los presupuestos para 2026. "Pronto les pasará factura", ha asegurado.

Estabilidad frente a "escándalo"

Mañueco ha asegurado que el PP es "un símbolo". "Nuestro partido representa hoy una misión que va mucho más allá de las siglas y de la ideología, es hoy el único pilar que sostiene la democracia constitucional en España. Lo digo con mucho pesar y son millones de españoles los que piensan y sienten como nosotros y nos dicen que sigamos luchando, que merece la pena, y por todos ellos estamos hoy aquí", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha asegurado que, en España, la política se ha convertido en "un espectáculo de ruido, de frases vacías y de gestos sin fondo". "Ruido que nos hace confundir a veces la verdad con la mentira, el ruido que provoca el Gobierno de Sánchez un día sí, otro también. En Castilla y León demostramos que otra forma de gobierno es posible, frente al escándalo y a la ineficacia de Sánchez ofrecemos estabilidad y utilidad al servicio de las personas", ha señalado.

Y ha llamado a la participación en la manifestación de este domingo. "Por eso vamos a estar mañana todos en Madrid con nuestro presidente para decirle a Sánchez que su proyecto dañino para España ha fracasado y que su tiempo ha pasado, que se vaya de la Moncloa que convoque elecciones y que gane Feijóo, que es lo que queremos", ha insistido.

Mañueco ha asegurado que los populares ofrecen "algo distinto". "Hemos venido a hablar más claro, a gestionar, a solucionar problemas, a dignificar la esencia de lo que significa gobernar. Viendo aquí tantas alcaldesas y tantos alcaldes de todos los rincones de la Comunidad, vosotros representáis mejor que nadie lo que significa gobernar y gobernar bien, transformar la realidad y rendir cuentas. Sois los mejores y os damos las gracias de corazón", ha afirmado.

La "coalición" PSOE-Vox

Mañueco ha cargado contra PSOE y Vox por su bloqueo a los presupuestos para 2026 y ha recordado que el Gobierno autonómico "ha ofrecido diálogo" y se ha "sentado" con ellos. "El PSOE y Vox han preferido el bloqueo de los presupuestos. Vox Castilla y León son los que se marcharon del Gobierno, dejaron el trabajo sin hacer y dejaron tirados a todos, no están hechos para gestionar en nuestra tierra", ha señalado.

Y ha cargado contra su "alianza" con los socialistas. "Ahora los vemos con el PSOE en una extraña coalición del ruido que no tiene afinidad ideológica pero tiene el interés común de que nada avance en Castilla y León, han elegido el cálculo electoral frente al interés general y se equivocan profundamente", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha asegurado que "cuando bloquean los presupuestos los que pierden son los ciudadanos de Castilla y León, que se quedan sin buenas medidas". "Pierden por el bloqueo de esa coalición del ruido pero pronto les pasará factura, todas esas medidas que han bloqueado estarán en nuestro programa electoral y estos presupuestos se aprobarán en marzo cuando volvamos a tener una nueva victoria electoral en las urnas", ha afirmado.

Entre las tres mejores

Mañueco ha insistido en que los presupuestos "no son un trámite administrativo más" y que son "la primera piedra de un proyecto mucho más grande para que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades para vivir en España". "Eso no lo decimos por vanidad sino por justicia, porque lo merecen los jóvenes que buscan una oportunidad, nuestras familias que necesitan estabilidad y los que levantan cada día la persiana de su negocio, cultivan sus tierras, enseñan en las aulas o cuidan de los demás", ha afirmado.

Y ha insistido en que "no es solo mejorar en un ranking". "Es algo mucho más profundo, se trata de fijar una meta común que nos una a todos y decirle a la gente que tenemos las ideas claras y sabemos adónde hay que ir, y que juntos podemos llegar más lejos". "Hemos demostrado que cuando el PP gobierna en Castilla y León avanzamos, que cuando el PP gestiona los servicios públicos mejoran y que cuando lidera y se compromete se cumple y las cosas se hacen", ha señalado.

"Pero no queremos quedarnos ahí porque conformarse sería una especie de rendición y en Castilla y León no nos hemos rendido nunca y en esa tarea os necesitamos a vosotros, a las alcaldesas, alcaldes y concejales", ha añadido.

Las elecciones de marzo

El presidente de la Junta ha señalado que las elecciones autonómicas de marzo de 2026 "no van a ir de insultos, van a ir de lo que realmente importa a los ciudadanos". "No nos vamos a dejar arrastrar por discursos que no tienen nada que ver con las personas. Aquí creemos en la buena política, que huye del ruido y de los muros, defiende con firmeza a la gente, está centrada en gestionar con eficacia sus intereses y se aleja de los radicalismos", ha afirmado.

Y ha asegurado que "hoy este proyecto es algo mucho más ambicioso". "Se trata de la causa de hacer de Castilla y León un modelo de eficacia y de diálogo, de orgullo compartido en toda España, hay que tener claro que la historia no la escriben ni los que gritan más fuerte ni los que viven de señalar a los demás, la escriben gente como vosotros, que hacéis lo correcto aunque nadie os aplauda, los que construís mientras otros destruyen y los que creéis en nuestra tierra por encima de todo", ha apuntado.

Mañueco ha apelado al "sentido histórico" que tiene Castilla y León "de seguir haciendo mejor y más fuerte España". "Si somos capaces de poner por delante los intereses de los castellanos y leoneses, si mantenemos la unidad y la serenidad pero también la ambición, Castilla y León estará entre las tres mejores comunidades de España y consiguiendo nuestro objetivo haremos a España mejor y más fuerte", ha afirmado.

"Y ese día, cuando miremos atrás, podremos decir con orgullo que no elegimos la comodidad sino la responsabilidad, no el enfrentamiento sino el acuerdo, no el ruido, sino que apostamos por las nueces y por el resultado. Muchas gracias a todos, viva Burgos, viva Castilla y León y viva España", ha zanjado el presidente de la Junta y del PPCyL.