Feijóo: "A la manifestación de Madrid están convocados todos los españoles asqueados por la podredumbre del Gobierno"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a participar en la manifestación de este domingo en Madrid a "todos los españoles asqueados por la podredumbre del Gobierno". "Mañana en Madrid están convocados todos los españoles asqueados a los que les revuelve las tripas tanta podredumbre y que creen que merecemos un Gobierno mejor. Hayan votado lo que hayan votado, están llamados a decir que quieren acabar con un Gobierno indecente y que tenemos derecho a tener un Gobierno decente", ha afirmado.

Feijóo se ha pronunciado así en su intervención en el II Foro Grandes Ciudades, celebrado en Burgos. "Vamos todos juntos, sin más siglas que la limpieza y sin más logos que la honradez. España merece un cambio, España merece algo mejor que ser gobernada por una banda", ha afirmado el líder popular sobre la manifestación que tendrá lugar a las 12:00 horas del mediodía de este domingo en el Templo de Debod de la capital de España y que el PP convocó tras la entrada en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

"Todo es corrupción"

El líder popular ha recordado que el PP gobierna "para el 70% de la población española y en las principales ciudades de España". "Tenemos proyecto y alcaldes de todo tipo", ha afirmado, contraponiendo ese proyecto con un Gobierno "empeñado en que cada día España toque fondo". Con todo, ha asegurado que España "todavía es un suelo firme porque los ciudadanos la sostienen cada día con su esfuerzo y por las administraciones que mantienen la cordura".

"El Gobierno está instalado en la decadencia y la degradación de todo lo que toca. Vuestra política es la calle, es la plaza, es la política peatonal que necesita España", ha afirmado, dirigiéndose a los alcaldes presentes en el evento.

Feijóo ha lamentado que "hoy los españoles asisten con rabia, tristeza y estupor a lo que está sucediendo con el Gobierno". "El sanchismo se construyó en un coche, el conductor era Koldo, el portavoz era Ábalos, el negociador era Cerdán y negociaba con Otegi entre otros y el número uno de los cuatro era Pedro Sánchez. Tres de los cuatro ya han pasado por la cárcel y el otro está en la Presidencia del Gobierno y esto no lo vamos a aceptar los españoles decentes. No es posible tener a todo tu equipo en la cárcel y tú no tener ninguna responsabilidad", ha afirmado.

Feijóo ha asegurado que "todo alrededor de Sánchez es corrupción". "Para mí no es fácil decir esto pero sería un cómplice si me callo y miro para otro lado. Nunca hemos tenido a un presidente del Gobierno rodeado de tanta corrupción como este y la corrupción institucional ya ha tenido su primera condena con el fiscal general, la económica son Ábalos, Cerdán y sus compinches y la familiar está sentada en el banquillo o camino de él. Todo esto es insólito en un país normal y nos queda mucho para ver y estremecernos", ha señalado.

"Sánchez pudre nuestro país"

El líder del PP ha asegurado que Sánchez "no está rodeado de manzanas podridas" y que "es él el que pudre todo nuestro país". "Nos toca a los españoles decir basta al Gobierno de la corrupción, que ataca a la Justicia y a los medios que investigan la verdad sobre sus escándalos, de cloacas, basta a un Gobierno que parece una película de mafiosos", ha afirmado.

Y ha señalado que "hasta que le devuelvan a los españoles la voz en las urnas" los españoles "saldrán a la calle las veces que haga falta". "El Gobierno sale a la calle contra los jueces, nosotros salimos a la calle contra los corruptos, a favor de la independencia judicial y de la decencia de nuestro país", ha insistido.

"Sin siglas y sin logos"

Feijóo ha asegurado que a la manifestación de mañana en Madrid están convocados "todos los españoles asqueados a los que les revuelve las tripas tanta podredumbre y que creen que merecemos un Gobierno mejor".

Hayan votado lo que hayan votado, están llamados a decir que quieren acabar con un Gobierno indecente y que tenemos derecho a tener un Gobierno decente. Vamos todos juntos, sin más siglas que la limpieza y sin más logos que la honradez. España merece un cambio, España merece algo mejor que ser gobernada por una banda", ha afirmado.

El líder del PP ha señalado que el Gobierno "no se parece en nada a lo que hemos podido ver en los últimos 50 años en nuestro país". "Hay que demostrar que hay otro modo de gobernar y otra forma de liderar y que hay una manera distinta de servir al país", ha afirmado.

Propuestas "para la gente"

Feijóo ha apuntado que "si esperamos a que el sanchismo deje de delinquir para hablar de los problemas de los españoles" no podrían "hacer ni una sola propuesta en toda la legislatura".

"Por eso traemos un documento común con medidas que afectan de verdad a la gente, porque hay que servir a la gente, no hay otra. El que crea que la política es una forma de delinquir y enriquecerse tiene que irse de este partido si es que todavía hay alguno y si lo hay lo vamos a echar, porque esto no es el PSOE, este es un partido que se compromete con la regeneración y el reformismo de España", ha afirmado.

El presidente del PP ha denunciado que "nunca un ciudadano ha pagado más impuestos que ahora".

"Nos han subido 100 veces los impuestos desde que gobierna Sánchez, tenemos un Gobierno que intenta cerrar el poder legislativo y cercar el Poder Judicial. Frente al tasazo de las basuras, bajaremos hasta un 50% el IBI y el ICIO de los autónomos y facilitaremos el emprendimiento con una tasa de cuota cero municipal durante los dos primeros años de actividad de los autónomos. Después de este Gobierno Guinness de los impuestos vendrá el alivio para las familias", ha afirmado.

Feijóo ha asegurado que "no hacen falta más impuestos, lo que hace falta es que no haya un Gobierno que lo hace peor que nunca". "Lo que hace falta es gastar bien, gobernar bien y no robar", ha afirmado, y se ha referido a la inmigración y a la seguridad denunciando que "el descontrol compromete la seguridad de los ciudadanos de los españoles y de los inmigrantes que respetan la ley".