Fallece Fernando Escobillas, presidente de la Cámara de Comercio de Miranda: "Ejemplo de dedicación y liderazgo "

El presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro desde 2006 y del Consejo de Cámaras (2012-2019), Fernando Escobillas López de Silanes, ha fallecido hoy a los 85 años de edad.

El Consejo de Cámaras de Castilla y León ha lamentado "profundamente" la pérdida del empresario, quien fue el fundador de la compañía Doherco. Así, destacaron que con su fallecimiento "desaparece una figura clave en la defensa de los intereses empresariales de la comarca mirandesa y de toda la Comunidad".

A lo largo de su trayectoria, Escobillas se distinguió por su "compromiso con el desarrollo económico, la modernización de las pymes y la promoción del espíritu emprendedor, siempre con una visión cercana y constructiva".

El Consejo de Cámaras ha transmitido su más sentido pésame a la familia, amigos y a toda la comunidad empresarial de Miranda de Ebro, asegurando que su legado "permanecerá como ejemplo de dedicación, liderazgo y servicio público". Las Cámaras autonómicas han manifestado sentirse "privilegiadas" por haber contado con su trabajo y sus "buenas iniciativas".

Desde el Consejo de Cámaras recuerdan que, en reconocimiento a su liderazgo institucional y sus valores humanos ejemplares, Escobillas había recibido el pasado 23 de octubre un homenaje unánime por parte de la ciudad de Miranda de Ebro y del empresariado de toda Castilla y León.