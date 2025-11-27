Los comercios del centro de Burgos lucen una pegatina con un QR muy especial por el Black Friday

Imagen de las pegatinas que lucen los comercios del centro de Burgos Fotografía: Ayuntamiento de Burgos

La Asociación de Comerciantes Centro de Burgos ha comenzado a distribuir, entre sus establecimientos, la pegatina identificativa vinculada a la candidatura Burgos 2031 como Capital Europea de la Cultura.

Un distintivo que ya está presente en numerosos escaparates del centro de la ciudad.

La asociación reúne a alrededor de 300 comercios del casco histórico, la zona centro y el área sur y ha entregado más de un centenar de pegatinas entre sus asociados, que las están colocando durante estos días.

La iniciativa coincide con uno de los periodos de mayor actividad comercial del año, enlazando el Black Friday, la campaña navideña y la recta final hasta las rebajas de enero.

Esta circunstancia permitirá que la imagen de la candidatura tenga una visibilidad destacada durante semanas con gran afluencia al centro urbano.

La pegatina incorpora los ejes culturales definidos en la candidatura y un código QR que enlaza con la aplicación móvil oficial, facilitando el acceso a información actualizada y permitiendo a la ciudadanía conocer iniciativas y contenido asociado a Burgos 2031 desde la vía pública.

La distribución continuará durante las próximas semanas para facilitar que más establecimientos interesados puedan sumarse a esta propuesta.