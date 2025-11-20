El Banco Europeo de Inversiones financiará con 1.700 millones de euros la línea de AVE de Burgos a Vitoria

El Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado una financiación de 1.700 millones de euros para apoyar la línea de alta velocidad que Adif Alta Velocidad está construyendo entre Burgos y Vitoria. En los próximos días se firmará un primer tramo de este préstamo por importe de 325 millones de euros. El apoyo total del BEI a las líneas de alta velocidad en España supera los 14.000 millones de euros de financiación concedida hasta la fecha.

La financiación del BEI supone un nuevo e importante impulso a la conectividad ferroviaria en alta velocidad en la península ibérica y con el resto de Europa. El proyecto dará continuidad a la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Valladolid-Burgos hasta el País Vasco, y a su conexión con la frontera francesa en ancho estándar.

En Vitoria, la nueva línea enlazará con la llamada 'Y vasca', la red de alta velocidad que conectará las tres capitales vascas, también en ejecución con financiación del BEI. El proyecto incluye además el baipás de Olmedo, un enlace entre la LAV Madrid-Valladolid y la LAV a Galicia que hará posibles los viajes transversales en alta velocidad por la mitad norte de España.

La nueva línea es una componente importante de la red básica del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), por lo que se trata, junto con la 'Y vasca', de una infraestructura clave para enlazar las redes ferroviarias española y portuguesa con la francesa y, a través de ésta, con el resto de la red europea.

La LAV Burgos-Vitoria se encuentra en fase de ejecución en su tramo Pancorbo-Ameyugo, y tendrá una longitud de unos 93 km. Se espera que, una vez finalizada y junto con la 'Y vasca', permita alcanzar los 5.5 millones de viajeros al año en el corredor Madrid-País Vasco. La financiación del BEI es parte del compromiso que el Banco mantiene con la alta velocidad europea. Se trata de unas de las inversiones más importantes del BEI y Adif AV para reforzar las conexiones ferroviarias entre España y el resto de Europa.

Se suma a la financiación que el BEI realiza de la línea de alta velocidad entre Lisboa y Oporto para contribuir de forma decisiva a la interconexión mediante transporte sostenible de la península ibérica y con el resto de Europa. El proyecto contribuye de manera significativa a los objetivos de acción por el clima del Grupo BEI recogidos en su Hoja de Ruta Estratégica para el período 2024-2027 y la segunda fase de la Hoja de Ruta del Banco del Clima para el período 2026-2030.