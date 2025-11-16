Un boleto sellado en Burgos roza el gran premio de La Primitiva y se lleva más de 109.000 euros

Un boleto sellado en Burgos roza el gran premio de La Primitiva con más de 109.000 euros

Un vecino de Burgos rozó este sábado el gran premio de La Primitiva. El sorteo del 15 de noviembre dejó en la capital burgalesa uno de los dos boletos de Segunda Categoría (5 aciertos + complementario), dotado con 109.257,12 euros. El resguardo fue validado en el Despacho Receptor 18.075, situado en Carretera de Poza, 6, un punto de venta con larga tradición en la ciudad.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 48, 23, 31, 32, 41 y 39, con el 49 como complementario y el 2 como reintegro. Aunque no apareció ningún acertante de Primera Categoría ni de Categoría Especial, el premio burgalés se convirtió en uno de los más elevados repartidos en la jornada.

El sorteo dejó además un bote importante para el próximo jueves: al no registrarse boletos con los seis aciertos ni con el reintegro, el fondo acumulado se eleva hasta los 38,5 millones de euros, una cifra que coloca a La Primitiva entre los grandes atractivos de la semana para los aficionados al juego.

El otro premio de Segunda Categoría se validó en la provincia de Ciudad Real, pero el protagonismo de la jornada recayó en Burgos, donde un solo acertante se llevó este premio de seis cifras que rozó la frontera del máximo galardón.