El gigante chino de renovables Anhui RN Technology se fija en Burgos para nuevos proyectos de inversión industrial

Reunión en la sede de FAE con la empresa china Anhui RN Technology

La empresa china Anhui RN Technology, líder en el sector de energías renovables, ha mantenido hoy en Burgos su primer contacto institucional y empresarial con el tejido económico de la ciudad para explorar oportunidades de inversión industrial.

Invitada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), la delegación asiática fue recibida en el marco de una visita promovida por la consultora internacional Kalea Group.

La delegación, encabezada por la directora de la División de Negocios Internacionales, Lingiun Wu, ha sido recibida en la Casa del Empresario, sede de FAE, por el presidente de la organización, Nacho San Millán y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

En este encuentro se han presentado las principales fortalezas del entorno industrial burgalés y las ventajas competitivas que ofrece la ciudad para acoger nuevos proyectos de inversión.

En la reunión se destacaron las principales ventajas competitivas de la ciudad para atraer nuevos proyectos: su posición estratégica como eje logístico e industrial del norte de España, la amplia disponibilidad de suelo industrial y el alto nivel de cualificación del talento local.

La alcaldesa Ayala afirmó que Burgos ha demostrado ser capaz de atraer inversión extranjera de calidad gracias a su gran capacidad industrial y estabilidad. Por su parte, el presidente de FAE calificó el encuentro de "muy fructífero", lo que refuerza la proyección internacional de la ciudad.

La delegación china visitó empresas clave como GJ Automotive, Norsol y VTBatteries, mostrando notable interés por posibles sinergias con compañías locales y proyectos industriales sostenibles.

La visita empresarial no termina en Burgos. La delegación se ha reunido en la tarde de este martes con el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, Carlos Martín Tobalina, y en la que también intervendrá la alcaldesa.

Además, mañana miércoles tienen previsto trasladar su agenda a Valladolid, donde se reunirán con la empresa pública SOMACYL para continuar explorando el ámbito de las energías renovables. FAE ha valorado muy positivamente este primer contacto como una puerta abierta a futuras colaboraciones.