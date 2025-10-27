Las infantas Elena y Cristina con Antonio Resines en Burgos: una visita sorpresa que ha causado la revolución en redes

¿Pueden hacer una visita a Castilla y León, las infantas junto a Antonio Resines? Sí, pueden. Burgos se ha convertido este fin de semana en el escenario de una visita tan discreta como llamativa.

Las infantas Elena y Cristina de Borbón han viajado de manera privada hasta la capital burgalesa para disfrutar de una jornada cultural en compañía del actor Antonio Resines y su esposa, la directora y productora de cine Ana Pérez-Lorente.

La presencia de los cuatro en el Museo de la Evolución Humana (MEH) no pasó desapercibida. Fue la propia institución la que desveló la visita a través de sus redes sociales, compartiendo una fotografía de los ilustres invitados posando a las puertas del museo y destacando su interés por los contenidos científicos y las exposiciones del centro.

“Hoy nos han visitado Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez Lorente, acompañados de dos de sus mejores amigas de los años escolares, SS.AA.RR. doña Cristina y doña Elena de Borbón, que se han mostrado muy interesadas por los contenidos científicos. Han conocido también los yacimientos de Atapuerca”, señalaba la publicación del MEH.

El vínculo entre las hermanas del rey Felipe VI y Ana Pérez-Lorente se remonta a su infancia. Las tres compartieron parte de su etapa académica en el colegio Santa María del Camino de Madrid, donde nació una amistad que ha perdurado con los años.

Durante su estancia en Burgos, el grupo visitó tanto el Museo de la Evolución Humana como los propios yacimientos, situados a pocos kilómetros de la ciudad.

La visita, de carácter privado, ha despertado curiosidad entre los burgaleses y usuarios de redes sociales, sorprendidos al ver a las infantas y al popular actor disfrutar juntos de una escapada cultural en el corazón de Castilla y León, pero está claro que todo tiene su explicación.