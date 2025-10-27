Burgos acogerá a una menor evacuada de Gaza: su manutención será cubierta por una ONG

Palestinos que buscan ayuda en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de mayo de 2025. Reuters

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) se convertirá en las próximas horas en el nuevo hogar sanitario de una niña procedente de Gaza, que será tratada de diversas patologías tras su llegada a España en la madrugada de este lunes.

La menor forma parte del grupo de 19 niños y niñas heridos o enfermos que fueron evacuados desde la Franja de Gaza en una operación humanitaria coordinada por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con los ministerios de Defensa; Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; e Interior.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, ha anunciado hoy que el HUBU ha sido designado como el centro más adecuado para el tratamiento de la paciente, por las características de su caso y la especialización del hospital.

“El Hospital Universitario de Burgos cuenta con los medios y profesionales necesarios para atender sus patologías con las máximas garantías”, explicó Vázquez a ICAL durante su visita a las obras de ampliación y reforma del centro de salud de Laguna de Duero (Valladolid).

La menor, cuya identidad y diagnóstico no se han hecho públicos por razones de privacidad, llegará mañana de forma ambulatoria a Burgos, acompañada por personal de apoyo.

Su alojamiento y manutención correrán a cargo de una organización no gubernamental que presta soporte logístico a esta operación humanitaria.

Una vez en España, los pacientes van a ser distribuidos por hospitales de Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Murcia, Aragón y Cataluña y el Gómez Ulla, perteneciente al Ministerio de Defensa.

La operación, liderada por el Ministerio de Sanidad, permitió la llegada a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz de los 19 menores y sus 73 acompañantes, evacuados desde Gaza para recibir tratamiento en hospitales españoles.

Los pacientes presentan patologías de traumatología —en muchos casos derivadas de los ataques israelíes—, oncología y hematología, cardiopatías congénitas, afecciones neurológicas, nefrológicas, oftalmológicas y digestivas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, supervisó personalmente la evacuación desde Jordania y aseguró que el Gobierno continuará colaborando para prestar atención a la población palestina afectada por el conflicto.

“Vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para socorrer a la población palestina que ha sido víctima del brutal genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza”, afirmó la ministra.

Cribados

Por otro lado, el consejero de Sanidad ha hecho un llamamiento a la población de Castilla y León para que mantengan su confianza en los cribados, ya que son pruebas que “funcionan con normalidad” y “ayudan a salvar vidas” a través de un diagnóstico precoz del cáncer, dijo.

Vázquez también se refirió al anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García, que estudiará “todas las vías jurídicas” para obligar a las autonomías gobernadas por el PP a hacer públicos los datos de sus cribados, tras el abandono de los ‘populares’ de la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).