Fallece un motorista en una colisión con una furgoneta en la provincia de Burgos: su moto comenzó a arder

Un motorista de 44 años ha fallecido este jueves por la mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera BU-V-5004, a la altura del kilómetro 3, en el término municipal de Valle de las Navas, cerca de Celada de la Torre (Burgos).

El siniestro se ha producido sobre las 09:43 horas, cuando una motocicleta y una furgoneta colisionaron por causas que aún se investigan.

Según informaron fuentes del servicio de emergencias 112 Castilla y León, tras el impacto, el motorista quedó inconsciente y la motocicleta comenzó a arder. Finalmente, no han podido hacer nada por salvar su vida y ha fallecido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos y personal sanitario de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido.

Los servicios de emergencia trabajan en la zona y se investigan las circunstancias del accidente.