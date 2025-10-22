Trasladan al hospital a tres personas tras una colisión entre dos turismos en Medina de Pomar

Tres personas han resultado heridas, un hombre de 28 años, otro de 61 y una mujer de 57, tras una colisión entre dos turismos en el kilómetro 26 de la carretera N-629, a las afueras de Medina de Pomar, Burgos.

La sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas alertando del accidente, que ha tenido lugar a las 10:09 horas. Según indicaban, uno de los vehículos ha terminado volcado y el conductor estaba atrapado, pero ileso, en su interior, mientras que en el otro había una persona herida y también atrapada.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a tres personas. El joven de 28 años ha sido trasladado al hospital de Cruces (Vizcaya) en UVI móvil. La ambulancia de soporte vital básico traslada al mismo hospital a una mujer y un hombre.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a la Policía Local de Medina de Pomar, a los Bomberos de Burgos, que han movilizado al personal de la Diputación de Burgos del parque de Medina de Pomar, y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias- Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria de Medina de Pomar.