Isabel, una joven burgalesa estudiando Medicina en Madrid: "Elegí la mejor opción sin pensar en alquilar"

Isabel Martínez Páramo es una joven burgalesa que solo tiene 17 años. Lleva poco más de un mes viviendo en Madrid donde estudia la carrera de sus sueños, Medicina. Lo hace en la Universidad Complutense.

Ella tenía claro, desde el primer momento, que no iba hospedarse en un piso en la capital de España por el prohibitivo precio del alquiler allí. En la actualidad vive en un colegio mayor, donde poco a poco, se adapta a la nueva rutina.

Charlamos con ella sobre la problemática de la vivienda en nuestro país, sobre su futuro y de su vida en Burgos en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Isabel, una burgalesa “curiosa” y “sociable”

“Me defino como una persona curiosa y sociable. Me encanta conocer gente nueva y aprender cosas diferentes”, asegura Isabel a este periódico.

Nuestra entrevistada cumplirá 18 años en marzo de 2026. Nació en Burgos y ahora está en Madrid, estudiando el primer curso de Medicina en la Universidad Complutense de la capital de España.

Isabel también es una amante de la lectura. Además, le gusta pasar tiempo con sus amigos y familia. Pese a que ahora están más lejos, aprovecha cuando puede para volver a su tierra y disfrutar con ellos en la capital burgalesa.

“Pasé una infancia tranquila en Burgos. Siempre con ganas de explorar y entender el mundo. También de hacer cosas grandes. Soy una persona muy familiar”, añade.

De pequeña siempre soñó con ser médica. De hecho, como nos cuenta, jugaba a “cuidar sus peluches” y “a todo lo relacionado con la Medicina”. Con los años, esta pasión no ha hecho más que crecer y va camino de conseguir su sueño.

Todo, después de estudiar en Burgos, desde los 3 a los 17 años, en Colegio La Merced y San Francisco Javier de los Jesuitas, antes de afrontar la EBAU y de llegar a la universidad.

Una imagen de Isabel Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Medicina, Madrid y el alojamiento

“Estoy muy feliz por estar estudiando en la Universidad Complutense de Madrid. Con la Medicina encuentro el nexo de unión entre la fascinación del cuerpo humano y el hecho de ayudar a los demás, que es algo que da sentido al mundo”, afirma con rotundidad.

Ella llegó el 30 de agosto a la capital de España. El 3 de septiembre comenzó las clases. El proceso de búsqueda de alojamiento comenzó mucho antes, en marzo. Aún sin saber si iba a lograr nota para entrar en la cotizada carrera.

“Elegí la mejor opción sin pensar en alquilar por el precio en Madrid. Decidimos apostar por un colegio mayor por las actividades adicionales que ofrecen que complementan la formación integral, aún necesaria en alguien tan joven como yo. También para facilitar la integración el apoyo social en una ciudad que intimida tanto”, explica.

Finalmente se decidió por hospedarse en el Colegio Mayor Mara, situado en el Paseo Juan XXIII de la capital de España, con buenas conexiones de metro y en una ubicación que agradaba a nuestra entrevistada.

Isabel en la facultad de Medicina Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Aquí tengo alojamiento, además de desayuno y comida todos los días. Las cenas igual, salvo los domingos. También cuento con servicio de lavandería, acceso a espacios de estudio, y disfruto de diferentes actividades culturales y deportivas que se organizan en el colegio mayor”, nos explica.

Nunca le faltan planes en una ciudad inmensa.

El problema de la vivienda

“Alquilar en Madrid era inviable. Además, es una ciudad mucho más cara tanto en alojamiento como en precios de ocio y consumo urbano, que Burgos”, confiesa.

Isabel afirma que el problema de la vivienda en nuestro país es “serio”. Añade que “muchos jóvenes tienen que compartir piso porque el precio del alquiler está desorbitado, sobre todo en Madrid”.

“Esta ciudad agobia porque es grande. También impone. Nunca he estado lejos de mi familia por mucho tiempo y tampoco estoy acostumbrada a la soledad. A veces echo de menos la tranquilidad de Burgos y gestionar mejor el tiempo entre estudios y vida social”, explica.

Sin embargo, nuestra entrevistada afronta el futuro “con ilusión” y con el reto de “adaptarse pronto a la carrera y a la ciudad”. Todo con “esfuerzo y dedicación” y con el fin de “seguir creciendo y aprendiendo de cada experiencia”.

“Mi gran objetivo pasa por terminar Medicina y ayudar a las personas. También, seguir viajando y conociendo a gente que me haga más grande como persona. Quiero que mi camino sirva para demostrar que con ilusión y esfuerzo se cumplen sueños, por difícil que parezca”, finaliza.