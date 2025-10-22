Detenida por destrozar un bar en Burgos tras una discusión con su pareja: también agredió a un agente

La Policía Local ha detenido a una mujer de 43 años por causar presuntamente daños en el mobiliario de un establecimiento hostelero, en un vehículo patrulla, en una pantalla de ordenador del hospital y agredir a su pareja.

Los hechos tuvieron lugar el domingo 19 de octubre sobre las 04:00 horas de la madrugada. El 112 recibió un aviso del teléfono de emergencia 112 en el que informaban de una pelea en el interior de un establecimiento de hostelería en la calle Conde Don Sancho.

Los agentes entraron al interior del establecimiento encontrándolo desordenado, con mesas y sillas tiradas por el suelo y diferentes botellas y cristales. Allí vieron a un hombre y a una mujer, que recibió a los agentes con insultos y vejaciones y agredió a uno de ellos.

Por este motivo, procedieron a su detención. Asimismo, el hombre tenía un golpe en la cara y manifestó que era de ella, su pareja sentimental.

Durante la detención, la presunta autora de los hechos presentó una actitud "agresiva y amenazante", causando daños en el vehículo patrulla de la Policía Local y agrediendo a los agentes