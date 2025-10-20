El Rey culmina su tournée por Burgos montándose en el "coche del futuro"

Felipe VI en su visita a la sede central del Grupo Antolín Ricardo Ordóñez Ical

Felipe VI ha culminado este lunes su particular tournée por Burgos visitando uno de los "numerosos ejemplos" que tiene España de "excelente convergencia entre origen y destino". Allí, ha podido subirse en el "coche del futuro" con el que trabaja el Grupo Antolín en busca de soluciones tecnológicas para el interior.

Tras participar a mediodía en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se ha celebrado en Burgos, ya por la tarde ha acudido a la sede central de la multinacional en la ciudad castellana con motivo de su 75 aniversario.

Allí, en declaraciones recogidas por la agencia Ical, Felipe VI ha recordado que "tuvo el honor de entregarle a José Antolín Toledano el tercer premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial en 2016".

"Entonces, su hija Helena se refirió a su empeño de crear valor a largo plazo a base de trabajo duro, honestidad, ambición por ser los mejores y una apuesta decidida por la innovación", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que esta circunstancia es, "sin duda, una excelente receta para cualquier proyecto empresarial".

El rey junto al resto de autoridades en su visita a la sede del Grupo Antolín Ricardo Ordóñez Ical

El Rey de España ha conocido de esta forma la sede central de esta multinacional burgalesa que cumple 75 años dedicándose al diseño y fabricación de componentes para el interior del automóvil.

Ha sido recibido por el presidente de la compañía, Ernesto Antolín, la vicepresidenta, Emma Antolín, y la consejera delegada, Cristina Blanco.

Junto a Felipe VI han estado también presentes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

La visita del monarca, según fuentes de la empresa, supone así una "oportunidad única para mostrar la apuesta por la tecnología y la sostenibilidad en el sector del automóvil".

Felipe VI ha dedicado este lunes para participar en distintos actos en Burgos, entre ellos en la sede del Grupo Antolín Ricardo Ordóñez Ical

Antolín cuenta con presencia en 23 países y cerca de 20.000 trabajadores. Destaca por integrar materiales sostenibles y soluciones de alta tecnología en su producción.

"Un honor"

El presidente de Antolin no ha ocultado que es "un honor" que Felipe VI estuviera este lunes presente en la sede, ya que hoy es un día que para la empresa tiene un "gran valor", según las declaraciones recogidas por Mariluz Martínez de la agencia Ical.

Ernesto ha recordado como nació la empresa hace 75 años de la mano de su padre Avelino y su tío José, cuando crearon una pieza de caucho metal, que era una rótula, que "mejoraba la seguridad, la durabilidad de la pieza en los vehículos".

Desde entonces, han experimentado un crecimiento "sin perder el espíritu original, los valores de familia y los valores de trabajo en equipo".

Todo ello has convertirse en los "líderes mundiales en el interior de automóviles". Es más, ha destacado que sus piezas están presentes en "uno de cada tres coches del mundo".