Incendio en la tienda de una gasolinera en Burgos: desalojadas ocho personas que estaban pernoctando

La Guardia Civil ha intervenido esta madrugada de lunes en un incendio declarado en una estación de servicio de Olmillos de Sasamón (Burgos), en una actuación que permitió evacuar a varios conductores y evitar daños personales.

Los hechos ocurrieron en torno a las 03:00 horas, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Burgos recibió una llamada alertando de la presencia de humo en el interior de uno de los edificios del complejo.

De inmediato, una patrulla del Puesto de Melgar de Fernamental se desplazó al lugar, comprobando que el fuego estaba activo en uno de los inmuebles. En el aparcamiento del recinto se encontraban ocho camiones y dos furgonetas, cuyos conductores descansaban en el interior de sus vehículos.

Ante el riesgo de quemaduras o intoxicación por inhalación de gases, los agentes procedieron a alertarles y evacuarlos de forma urgente, utilizando señales acústicas y luminosas.

Perímetro de seguridad

Durante el operativo, que contó también con la participación de efectivos del Puesto Principal del Alfoz de Burgos y del Subsector de Tráfico, se estableció un perímetro de seguridad hasta la llegada de los servicios de extinción. Las patrullas regularon el tráfico y controlaron los accesos, vigilando la evolución de las llamas ante la posibilidad de tener que desalojar un hotel situado a unos 100 metros del foco del incendio.

El fuego quedó totalmente extinguido hacia las 06:00 horas y afectó únicamente a uno de los almacenes de la estación de servicio, sin que se registraran heridos.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha destacado su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de las personas, subrayando la eficaz coordinación entre patrullas y servicios de emergencia, que permitió limitar los daños a los materiales.